HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Bafin-Sonderprüfung sei zwar ein neuerlicher Vertrauensdämpfer, schrieb Alexander Galitsa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Letztlich sei das Ausmaß der möglicherweise notwendigen Umbuchungen in der Bilanz für den Verpackungsspezialisten allerdings sehr gering. Galitsa setzt zudem darauf, dass der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts verborgene Werte zutage fördert./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 36,60EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Alexander Galitsa

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

