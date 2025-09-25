Alphabet-Aktie: Wie lange hält die KI-Rallye an?

Der jüngste Kursschub speist sich aus einer Kombination von juristischen und technologischen Erfolgen. Anfang September entschied ein Gericht zugunsten von Google und sicherte dem Konzern die Kontrolle über den Chrome-Browser. Gleichzeitig meldete Alphabet deutliche Fortschritte bei seiner KI-Offensive. Besonders das Bildbearbeitungsfeature "Nano Banana" führte zu einem sprunghaften Anstieg der Nutzung der Gemini-KI-App. Auch das Cloud-Geschäft legte spürbar zu.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet um fast 33 Prozent zugelegt. Allein in den vergangenen vier Wochen stieg der Kurs um mehr als 22 Prozent. Vom Tiefstand im April gerechnet summiert sich der Gewinn sogar auf über 72 Prozent.

Analysten warnen vor Übertreibung

Daten von LSEG zeigen, dass das Konsens-Kursziel der Analysten für Alphabet derzeit rund fünf Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Der Analyst Ben Reitzes von Melius Research lobt das Wachstum bei Google Cloud und Gemini, hinterfragt jedoch die Zählweise von KI- und Suchvolumen angesichts Berichten über niedrigere Renditen bei Google-Anzeigen.

Charttechnik signalisiert Überkauft

Mit einem Relative-Stärke-Index (RSI) von 75 befindet sich die Alphabet-Aktie nun klar im überkauften Bereich. Titel in dieser Zone sind anfällig für kurzfristige Rückschläge. Dennoch zählen Analysten wie Shweta Khajuria von Wolfe Research Google weiterhin zu ihren Top-Picks für den Rest des Jahres: "Angesichts robuster Werbeausgaben, fortgesetzter Produktinnovationen und Marktanteilsgewinnen in der Cloud bleibt Google eine unserer kurzfristig wichtigsten Empfehlungen."

Mehrheit der Analysten bleibt positiv für Alphabet

Trotz kurzfristiger Überhitzungsgefahr bleibt der Großteil der Experten bullish. Von 64 Alphabet-Analysten bei LSEG raten 52 zum Kauf oder starken Kauf. Truist-Analyst Youssef Squali betont, dass Google nach wie vor den Suchmarkt mit über 90 Prozent dominiert. KI-basierte Suchplattformen machten bislang nur etwa ein Prozent des Referral-Traffics und einen unbedeutenden Anteil an Conversions aus. "Das Aufkommen von KI-Chatbots erweitert den adressierbaren Suchmarkt, statt ihn zu kannibalisieren", so Squali.

Auch Dan Niles von Niles Investment Management bleibt langfristig investiert. Alphabet verfüge dank YouTube über "die meisten freien Daten weltweit" und könne so die leistungsstärkste KI-App entwickeln.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 209,9EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.





