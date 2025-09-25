Homeoffice 2024 ähnlich weit verbreitet wie im Vorjahr, wird jedoch an weniger Tagen genutzt

WIESBADEN (ots) -



- Knapp ein Viertel (24 %) aller Erwerbstätigen nutzt das Homeoffice - Anteil

leicht über EU-Schnitt (23 %)

- Je weiter der Arbeitsplatz entfernt, desto mehr Beschäftigte arbeiten von zu

Hause aus

- 35- bis 44-Jährige arbeiten am häufigsten im Homeoffice



Homeoffice hat sich in Deutschland auch nach der Covid-19-Pandemie weiter

etabliert, wird jedoch an weniger Arbeitstagen genutzt. Knapp ein Viertel (24 %)

aller Erwerbstätigen war im Jahr 2024 zumindest gelegentlich im Homeoffice, wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit lag der Anteil auf einem

ähnlichen Niveau wie in den Jahren 2023 (23 %) und 2022 (24 %). Wie stark sich

das Arbeiten von zuhause inzwischen etabliert hat, zeigt der Vergleich mit dem

Vor-Corona-Niveau: 2019 hatten lediglich 13 % der Erwerbstätigen im Homeoffice

gearbeitet.







von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahren. So arbeiteten im Jahr 2024

lediglich 24 % der Homeoffice-Nutzenden ausschließlich von zu Hause aus. Im Jahr

2023 waren es 26 %, auf dem Höchststand im Pandemie-Jahr 2021 noch 40 %. Dagegen

stieg der Anteil derer, die weniger als die Hälfte ihrer Arbeitstage im

Homeoffice verbrachten: Im Jahr 2024 arbeitete knapp die Hälfte (46 %) der

Erwerbstätigen, die Homeoffice nutzten, genauso oft oder häufiger am

Arbeitsplatz als von zu Hause aus. 2023 waren noch 44 % der Erwerbstätigen

seltener im Homeoffice als am Arbeitsplatz, 2021 waren es 31 %.



Entfernung vom Arbeitsplatz spielt wichtige Rolle bei Homeoffice-Nutzung



Je weiter der Arbeitsplatz entfernt ist, desto höher ist der Anteil der abhängig

Beschäftigten, die zumindest gelegentlich Homeoffice nutzten. 42 % der

Beschäftigten, deren Arbeitsstätte 50 oder mehr Kilometer von ihrem Wohnort

entfernt war, arbeiteten im Jahr 2024 im Homeoffice. Bei einer Entfernung von 25

bis unter 50 Kilometer betrug der Anteil 29 %. Am geringsten war der Anteil bei

Beschäftigten, deren Arbeitsstätte weniger als 5 Kilometer von ihrem Wohnort

entfernt war - dort waren es 14 %. Gegenüber dem Jahr 2020 sind die Anteile vor

allem bei den Beschäftigten gestiegen, die in großer Entfernung von ihrer

Arbeitsstätte wohnten: Bei einer Entfernung von 50 oder mehr Kilometern stieg

der Anteil um 8 Prozentpunkte (2020: 34 %). Betrug die Entfernung 25 bis unter

50 Kilometer, stieg er 2024 gegenüber 2020 um 6 Prozentpunkte (2020: 23 %). Ein

denkbarer Grund für diese Entwicklung: Beschäftigte nehmen bei bestehenden oder Seite 1 von 2 Seite 2 ►





