    Homeoffice 2024 ähnlich weit verbreitet wie im Vorjahr, wird jedoch an weniger Tagen genutzt

    WIESBADEN (ots) -

    - Knapp ein Viertel (24 %) aller Erwerbstätigen nutzt das Homeoffice - Anteil
    leicht über EU-Schnitt (23 %)
    - Je weiter der Arbeitsplatz entfernt, desto mehr Beschäftigte arbeiten von zu
    Hause aus
    - 35- bis 44-Jährige arbeiten am häufigsten im Homeoffice

    Homeoffice hat sich in Deutschland auch nach der Covid-19-Pandemie weiter
    etabliert, wird jedoch an weniger Arbeitstagen genutzt. Knapp ein Viertel (24 %)
    aller Erwerbstätigen war im Jahr 2024 zumindest gelegentlich im Homeoffice, wie
    das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit lag der Anteil auf einem
    ähnlichen Niveau wie in den Jahren 2023 (23 %) und 2022 (24 %). Wie stark sich
    das Arbeiten von zuhause inzwischen etabliert hat, zeigt der Vergleich mit dem
    Vor-Corona-Niveau: 2019 hatten lediglich 13 % der Erwerbstätigen im Homeoffice
    gearbeitet.

    Homeoffice wird inzwischen jedoch weniger umfänglich genutzt als in den teils
    von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahren. So arbeiteten im Jahr 2024
    lediglich 24 % der Homeoffice-Nutzenden ausschließlich von zu Hause aus. Im Jahr
    2023 waren es 26 %, auf dem Höchststand im Pandemie-Jahr 2021 noch 40 %. Dagegen
    stieg der Anteil derer, die weniger als die Hälfte ihrer Arbeitstage im
    Homeoffice verbrachten: Im Jahr 2024 arbeitete knapp die Hälfte (46 %) der
    Erwerbstätigen, die Homeoffice nutzten, genauso oft oder häufiger am
    Arbeitsplatz als von zu Hause aus. 2023 waren noch 44 % der Erwerbstätigen
    seltener im Homeoffice als am Arbeitsplatz, 2021 waren es 31 %.

    Entfernung vom Arbeitsplatz spielt wichtige Rolle bei Homeoffice-Nutzung

    Je weiter der Arbeitsplatz entfernt ist, desto höher ist der Anteil der abhängig
    Beschäftigten, die zumindest gelegentlich Homeoffice nutzten. 42 % der
    Beschäftigten, deren Arbeitsstätte 50 oder mehr Kilometer von ihrem Wohnort
    entfernt war, arbeiteten im Jahr 2024 im Homeoffice. Bei einer Entfernung von 25
    bis unter 50 Kilometer betrug der Anteil 29 %. Am geringsten war der Anteil bei
    Beschäftigten, deren Arbeitsstätte weniger als 5 Kilometer von ihrem Wohnort
    entfernt war - dort waren es 14 %. Gegenüber dem Jahr 2020 sind die Anteile vor
    allem bei den Beschäftigten gestiegen, die in großer Entfernung von ihrer
    Arbeitsstätte wohnten: Bei einer Entfernung von 50 oder mehr Kilometern stieg
    der Anteil um 8 Prozentpunkte (2020: 34 %). Betrug die Entfernung 25 bis unter
    50 Kilometer, stieg er 2024 gegenüber 2020 um 6 Prozentpunkte (2020: 23 %). Ein
    denkbarer Grund für diese Entwicklung: Beschäftigte nehmen bei bestehenden oder
