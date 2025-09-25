Homeoffice 2024 ähnlich weit verbreitet wie im Vorjahr, wird jedoch an weniger Tagen genutzt
WIESBADEN (ots) -
- Knapp ein Viertel (24 %) aller Erwerbstätigen nutzt das Homeoffice - Anteil
leicht über EU-Schnitt (23 %)
- Je weiter der Arbeitsplatz entfernt, desto mehr Beschäftigte arbeiten von zu
Hause aus
- 35- bis 44-Jährige arbeiten am häufigsten im Homeoffice
Homeoffice hat sich in Deutschland auch nach der Covid-19-Pandemie weiter
etabliert, wird jedoch an weniger Arbeitstagen genutzt. Knapp ein Viertel (24 %)
aller Erwerbstätigen war im Jahr 2024 zumindest gelegentlich im Homeoffice, wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit lag der Anteil auf einem
ähnlichen Niveau wie in den Jahren 2023 (23 %) und 2022 (24 %). Wie stark sich
das Arbeiten von zuhause inzwischen etabliert hat, zeigt der Vergleich mit dem
Vor-Corona-Niveau: 2019 hatten lediglich 13 % der Erwerbstätigen im Homeoffice
gearbeitet.
Homeoffice wird inzwischen jedoch weniger umfänglich genutzt als in den teils
von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahren. So arbeiteten im Jahr 2024
lediglich 24 % der Homeoffice-Nutzenden ausschließlich von zu Hause aus. Im Jahr
2023 waren es 26 %, auf dem Höchststand im Pandemie-Jahr 2021 noch 40 %. Dagegen
stieg der Anteil derer, die weniger als die Hälfte ihrer Arbeitstage im
Homeoffice verbrachten: Im Jahr 2024 arbeitete knapp die Hälfte (46 %) der
Erwerbstätigen, die Homeoffice nutzten, genauso oft oder häufiger am
Arbeitsplatz als von zu Hause aus. 2023 waren noch 44 % der Erwerbstätigen
seltener im Homeoffice als am Arbeitsplatz, 2021 waren es 31 %.
Entfernung vom Arbeitsplatz spielt wichtige Rolle bei Homeoffice-Nutzung
Je weiter der Arbeitsplatz entfernt ist, desto höher ist der Anteil der abhängig
Beschäftigten, die zumindest gelegentlich Homeoffice nutzten. 42 % der
Beschäftigten, deren Arbeitsstätte 50 oder mehr Kilometer von ihrem Wohnort
entfernt war, arbeiteten im Jahr 2024 im Homeoffice. Bei einer Entfernung von 25
bis unter 50 Kilometer betrug der Anteil 29 %. Am geringsten war der Anteil bei
Beschäftigten, deren Arbeitsstätte weniger als 5 Kilometer von ihrem Wohnort
entfernt war - dort waren es 14 %. Gegenüber dem Jahr 2020 sind die Anteile vor
allem bei den Beschäftigten gestiegen, die in großer Entfernung von ihrer
Arbeitsstätte wohnten: Bei einer Entfernung von 50 oder mehr Kilometern stieg
der Anteil um 8 Prozentpunkte (2020: 34 %). Betrug die Entfernung 25 bis unter
50 Kilometer, stieg er 2024 gegenüber 2020 um 6 Prozentpunkte (2020: 23 %). Ein
denkbarer Grund für diese Entwicklung: Beschäftigte nehmen bei bestehenden oder
