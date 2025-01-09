+1,9 % zum Vormonat / Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,7 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Juli 2025



+1,9 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)



+8,7 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)



+11,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)





Umsatz im Bauhauptgewerbe, Juli 2025



+1,4 % zum Vorjahresmonat (real)



+4,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)



Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Juli 2025

gegenüber Juni 2025 kalender- und saisonbereinigt um 1,9 % gestiegen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm dabei der Auftragseingang im

Hochbau um 5,8 % ab, während der Auftragseingang im Tiefbau um 8,9 % stieg. Im

weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte

Auftragseingang von Mai 2025 bis Juli 2025 um 1,0 % niedriger als in den drei

Monaten zuvor (Hochbau: -5,8 %; Tiefbau: +3,4 %).



Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg der reale, kalenderbereinigte

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juli 2025 um 8,7 %. Dabei nahm der

Auftragseingang im Hochbau um 10,9 % und im Tiefbau um 6,7 % zu. Der nominale

(nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 11,4 % über dem Vorjahresniveau.



Umsatz real 1,4 % höher als im Vorjahresmonat



Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Juli 2025 um 1,4 % höher als im

Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 4,1 % auf 11,1

Milliarden Euro.



In den ersten sieben Monaten 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum real um 2,1 %, nominal um 4,5 %.



Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im Juli 2025 gegenüber dem

Vorjahresmonat um 1,2 % zu.



Methodische Hinweise:



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.

Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der

kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen

Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten

unabhängig.



Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe, aus dem die Angaben in dieser

Pressemitteilung stammen, erfasst Betriebe von rechtlichen Einheiten mit 20 und

mehr tätigen Personen, die überwiegend einer der folgenden wirtschaftlichen

Tätigkeiten nachgehen: Errichtung von Hochbauten im Rohbau, Ausführen von Tief-

oder Spezialbauarbeiten. Weitere methodische Hinweise finden sich in den

Erläuterungen zur Statistik und der Erläuterung zur Saisonbereinigung sowie in

den Qualitätsberichten zum Baugewerbe.



Wichtige Informationen:



Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über Tabellen

Monatsbericht im Bauhauptgewerbe (44111) und Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe

(44141) in der Datenbank GENESIS-Online sowie auf der Themenseite

"Konjunkturindikatoren" abgerufen werden.



Die Ergebnisse zum Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sind auch im "Dashboard

Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"

(www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das

Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und

weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,

Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht

dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



