    Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juli 2025

    +1,9 % zum Vormonat / Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,7 % gestiegen

    WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Juli 2025

    +1,9 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)

    +8,7 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)

    +11,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Umsatz im Bauhauptgewerbe, Juli 2025

    +1,4 % zum Vorjahresmonat (real)

    +4,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Juli 2025
    gegenüber Juni 2025 kalender- und saisonbereinigt um 1,9 % gestiegen. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm dabei der Auftragseingang im
    Hochbau um 5,8 % ab, während der Auftragseingang im Tiefbau um 8,9 % stieg. Im
    weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte
    Auftragseingang von Mai 2025 bis Juli 2025 um 1,0 % niedriger als in den drei
    Monaten zuvor (Hochbau: -5,8 %; Tiefbau: +3,4 %).

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg der reale, kalenderbereinigte
    Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juli 2025 um 8,7 %. Dabei nahm der
    Auftragseingang im Hochbau um 10,9 % und im Tiefbau um 6,7 % zu. Der nominale
    (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 11,4 % über dem Vorjahresniveau.

    Umsatz real 1,4 % höher als im Vorjahresmonat

    Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Juli 2025 um 1,4 % höher als im
    Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 4,1 % auf 11,1
    Milliarden Euro.

    In den ersten sieben Monaten 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum
    Vorjahreszeitraum real um 2,1 %, nominal um 4,5 %.

    Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im Juli 2025 gegenüber dem
    Vorjahresmonat um 1,2 % zu.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
    Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
    Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
    unabhängig.

    Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe, aus dem die Angaben in dieser
    Pressemitteilung stammen, erfasst Betriebe von rechtlichen Einheiten mit 20 und
    mehr tätigen Personen, die überwiegend einer der folgenden wirtschaftlichen
    Tätigkeiten nachgehen: Errichtung von Hochbauten im Rohbau, Ausführen von Tief-
    oder Spezialbauarbeiten. Weitere methodische Hinweise finden sich in den
    Erläuterungen zur Statistik und der Erläuterung zur Saisonbereinigung sowie in
    den Qualitätsberichten zum Baugewerbe.

    Wichtige Informationen:

    Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über Tabellen
    Monatsbericht im Bauhauptgewerbe (44111) und Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe
    (44141) in der Datenbank GENESIS-Online sowie auf der Themenseite
    "Konjunkturindikatoren" abgerufen werden.

    Die Ergebnisse zum Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sind auch im "Dashboard
    Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"
    (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das
    Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und
    weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,
    Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht
    dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

