    2 % mehr Drittmitteleinnahmen je Universitätsprofessur im Jahr 2023

    WIESBADEN (ots) -

    - Durchschnittlich 332 200 Euro Drittmitteleinnahmen je Universitätsprofessur
    - Technische Hochschule Aachen mit den höchsten Drittmitteleinnahmen je
    Professur
    - Technische Universität München mit den absolut höchsten Drittmitteleinnahmen

    Im Jahr 2023 hat eine Professorin beziehungsweise ein Professor an einer
    deutschen Universität durchschnittlich 332 200 Euro Drittmittel eingeworben. Das
    waren 2 % oder 5 800 Euro mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) weiter mitteilt, lag die Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen)
    mit 1 127 000 Euro erneut auf Platz 1 bei den Drittmitteleinnahmen je Professur,
    gefolgt von der Technischen Universität München mit 863 200 Euro und der
    Technischen Universität Hamburg-Harburg mit 697 400 Euro. Um Vergleiche zwischen
    Universitäten mit und ohne medizinische Einrichtungen zu ermöglichen, sind
    hierbei die medizinischen Einrichtungen beziehungsweise
    Gesundheitswissenschaften der Universitäten aufgrund der dort sehr hohen
    Drittmitteleinnahmen nicht berücksichtigt.

    Bezogen auf die Gesamtsumme der eingeworbenen Drittmittel belegte 2023 mit 405
    Millionen Euro wie in den Vorjahren die Technische Universität München Platz 1.
    Auf den Rängen 2 und 3 folgten die RWTH Aachen mit 396 Millionen Euro und die
    Technische Universität Dresden mit 298 Millionen Euro. Drittmittel werden
    hauptsächlich für einzelne Forschungsprojekte oder -bereiche eingeworben.

    Ingenieurwissenschaften mit den höchsten Drittmitteleinnahmen je Uni-Professur

    Beim Vergleich der Drittmitteleinnahmen nach Fächergruppen sind auch die
    medizinischen Einrichtungen beziehungsweise Gesundheitswissenschaften der
    Universitäten einbezogen. Die Fächergruppe mit den höchsten Drittmitteleinnahmen
    je Universitätsprofessorin und -professor waren demnach im Jahr 2023 die
    Ingenieurwissenschaften mit 718 600 Euro (+1 % gegenüber 2022). An zweiter
    Stelle folgte die Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften mit 661
    600 Euro (-1 %) und an dritter Stelle die Fächergruppe Agrar-, Forst- und
    Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin mit 422 500 Euro (+0 %). Wesentlich
    geringer waren die Drittmitteleinnahmen mit 170 700 Euro je Professorin und
    Professor in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (+5 %) und mit
    150 300 Euro in den Geisteswissenschaften (+2 %). Am niedrigsten waren sie in
    der Fächergruppe Kunst/Kunstwissenschaft mit 101 000 Euro (+14 %).

    An Fachhochschulen deutlich geringere Drittmitteleinnahmen als an Universitäten

    In anderen Hochschularten waren die durchschnittlichen Drittmitteleinnahmen je
    Professorin und Professor im Jahr 2023 deutlich niedriger als an den
    Universitäten: An den Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) betrugen
    sie 53 200 Euro (+4 % gegenüber 2022) und an den Kunsthochschulen 20 000 Euro
    (-8 %). Im Durchschnitt aller Hochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) warb
    eine Professorin beziehungsweise ein Professor im Jahr 2023 Drittmittel in Höhe
    von 226 800 Euro ein (+2 %).

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse der Hochschulfinanzstatistik bietet der Statistische
    Bericht "Monetäre hochschulstatistische Kennzahlen", der im Internetangebot des
    Statistischen Bundesamtes auf der Themenseite "Bildungsfinanzen und
    Ausbildungsförderung" zum Download bereitsteht. Lange Zeitreihen zu den
    monetären hochschulstatistischen Kennzahlen sind über die Datenbank
    GENESIS-Online (Tabellen 21381-0005 und 21381-0014) abrufbar.

    Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule
    über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite
    "Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

