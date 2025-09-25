2 % mehr Drittmitteleinnahmen je Universitätsprofessur im Jahr 2023

WIESBADEN (ots) -



- Durchschnittlich 332 200 Euro Drittmitteleinnahmen je Universitätsprofessur

- Technische Hochschule Aachen mit den höchsten Drittmitteleinnahmen je

Professur

- Technische Universität München mit den absolut höchsten Drittmitteleinnahmen



Im Jahr 2023 hat eine Professorin beziehungsweise ein Professor an einer

deutschen Universität durchschnittlich 332 200 Euro Drittmittel eingeworben. Das

waren 2 % oder 5 800 Euro mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, lag die Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen)

mit 1 127 000 Euro erneut auf Platz 1 bei den Drittmitteleinnahmen je Professur,

gefolgt von der Technischen Universität München mit 863 200 Euro und der

Technischen Universität Hamburg-Harburg mit 697 400 Euro. Um Vergleiche zwischen

Universitäten mit und ohne medizinische Einrichtungen zu ermöglichen, sind

hierbei die medizinischen Einrichtungen beziehungsweise

Gesundheitswissenschaften der Universitäten aufgrund der dort sehr hohen

Drittmitteleinnahmen nicht berücksichtigt.





Bezogen auf die Gesamtsumme der eingeworbenen Drittmittel belegte 2023 mit 405

Millionen Euro wie in den Vorjahren die Technische Universität München Platz 1.

Auf den Rängen 2 und 3 folgten die RWTH Aachen mit 396 Millionen Euro und die

Technische Universität Dresden mit 298 Millionen Euro. Drittmittel werden

hauptsächlich für einzelne Forschungsprojekte oder -bereiche eingeworben.



Ingenieurwissenschaften mit den höchsten Drittmitteleinnahmen je Uni-Professur



Beim Vergleich der Drittmitteleinnahmen nach Fächergruppen sind auch die

medizinischen Einrichtungen beziehungsweise Gesundheitswissenschaften der

Universitäten einbezogen. Die Fächergruppe mit den höchsten Drittmitteleinnahmen

je Universitätsprofessorin und -professor waren demnach im Jahr 2023 die

Ingenieurwissenschaften mit 718 600 Euro (+1 % gegenüber 2022). An zweiter

Stelle folgte die Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften mit 661

600 Euro (-1 %) und an dritter Stelle die Fächergruppe Agrar-, Forst- und

Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin mit 422 500 Euro (+0 %). Wesentlich

geringer waren die Drittmitteleinnahmen mit 170 700 Euro je Professorin und

Professor in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (+5 %) und mit

150 300 Euro in den Geisteswissenschaften (+2 %). Am niedrigsten waren sie in

der Fächergruppe Kunst/Kunstwissenschaft mit 101 000 Euro (+14 %).



An Fachhochschulen deutlich geringere Drittmitteleinnahmen als an Universitäten



In anderen Hochschularten waren die durchschnittlichen Drittmitteleinnahmen je

Professorin und Professor im Jahr 2023 deutlich niedriger als an den

Universitäten: An den Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) betrugen

sie 53 200 Euro (+4 % gegenüber 2022) und an den Kunsthochschulen 20 000 Euro

(-8 %). Im Durchschnitt aller Hochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) warb

eine Professorin beziehungsweise ein Professor im Jahr 2023 Drittmittel in Höhe

von 226 800 Euro ein (+2 %).



