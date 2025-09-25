Die Fruit Attraction 2025 wird die größte Ausgabe in ihrer Geschichte veranstalten

Die Fruit Attraction 2025 wächst beträchtlich und nimmt bis zu 10 Hallen der IFEMA MADRID (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 14) ein. Die Hallen sind nach Regionen und Sektoren gegliedert , um das Erlebnis für Aussteller und Besucher gleichermaßen zu optimieren.

MADRID, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Vom 30. September bis 2. Oktober findet die Fruit Attraction zum 17. Mal statt, organisiert von IFEMA MADRID und FEPEX, mit Andalusien als Hauptsponsor. Die weltweit führende Fachmesse für Obst- und Gemüsemarketing wird in diesem Jahr 2.460 Aussteller aus 64 Ländern begrüßen – ein Anstieg von 8,4 % gegenüber 2024 – auf einer Fläche von mehr als 78.000 Quadratmetern (+10 % gegenüber der Vorjahresausgabe) und erwartet über 120.000 Fachbesucher aus 150 Ländern . Diese Messe ist ein strategischer Motor für Wirtschaft, Innovation und internationale Projektion .

Der Bereich Frischeprodukte wird erneut rund 70 % der Messe ausmachen und damit sein strategisches Gewicht innerhalb des Gesamtangebots festigen. Der Bereich Zulieferindustrie wird ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, ebenso wie die Frischelogistik– ein Bereich, der sich auf Kühlkettenlösungen und den Transport von Frischwaren konzentriert. Der Bereich Innova&Tech, zu dem Biotech Attraction und Smart Agro gehören, verzeichnet in diesem Jahr ein starkes Wachstum von bis zu 31 % gegenüber 2024 und festigt damit seine Rolle als Drehscheibe für Innovation, Forschung und technologische Entwicklung in der Industrie.

Von den 2.460 Ausstellern sind 323 neue Unternehmen. Die inländische Beteiligung macht 52 % der Messe aus. Die Führungsrolle Spaniens auf dem Weltmarkt für Obst und Gemüse spiegelt sich in der starken Präsenz aller Erzeugerregionen wider. Auch im internationalen Kontext war ein deutliches Wachstum zu verzeichnen, das mit 1.418 Unternehmen mehr als 47 % der Gesamtbelegung ausmachte. 14 neue Länder kamen hinzu, darunter Algerien, El Salvador, Äthiopien, Georgien, Ungarn, Malta, Jordanien, Mauritius, Senegal, Serbien, Uganda, Usbekistan, Vietnam und Simbabwe.

Fruit Attraction will eine Plattform für die internationale Expansion und Förderung bieten. In diesem Zusammenhang wird IFEMA MADRID zusammen mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, ICEX und FEPEX, das International Buyers Programme aktivieren und fast 700 Einkäufer aus 67 Ländern, Einkaufsleiter des Einzelhandels, Importeure und Großhändler einladen, die eine besondere Dynamik in das Messegeschäft bringen werden.