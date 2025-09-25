Institute
2026 stärkeres Wachstum in Deutschland - Reformen gefordert
Für Sie zusammengefasst
- Wirtschaftsinstitute erwarten 1,3% Wachstum 2024.
- Deutsche Wirtschaft verlässt die Talsohle, optimistisch.
- Forderung nach Strukturreformen an die Bundesregierung.
BERLIN (dpa-AFX) - Führende deutsche Wirtschaftsinstitute rechnen im kommenden Jahr wieder mit einem stärkeren Wachstum der deutschen Wirtschaft von 1,3 Prozent. Die deutsche Wirtschaft lasse die Talsohle hinter sich, teilten die Institute mit - sie fordern die Bundesregierung aber zu umfassenden Strukturreformen auf./kke/DP/jha
