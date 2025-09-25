Heute am 25.09.2025: Affirm Holdings Registered (A) Aktie im Rampenlicht

Einen schwachen Börsentag erlebt die Affirm Holdings Registered (A) Aktie. Sie fällt um -1,02 % auf 68,76€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Affirm Holdings ist ein prominenter Anbieter von "Buy Now, Pay Later"-Lösungen, der sich durch transparente Gebühren und keine versteckten Kosten auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Klarna, Afterpay und PayPal.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Affirm Holdings Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,26 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,82 % gewonnen.

Affirm Holdings Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,47 % 1 Monat -0,12 % 3 Monate +20,26 % 1 Jahr +74,37 %

Informationen zur Affirm Holdings Registered (A) Aktie

Es gibt 285 Mio. Affirm Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,59 Mrd. wert.

Affirm Holdings Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Affirm Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Affirm Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.