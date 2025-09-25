Ein Schwarzes-Schwan-Ereignis für Rohstoffe (Kupfer und Gold) und ein Verkaufs-Signal für den Nasdaq! Zunächst das Schwarze Schwan-Event: die zweitgrößte Kupfer-Mine der Welt ist möglicherweise dauerhaft nicht mehr abbaubar, die Produktion ist vorerst stillgelegt. Damit fehlt dem Weltmarkt Kupfer - auch der Gold-Abbau in der Mine (70% des US-Unternehmens Freeport-McMoRan) ist völlig zum Erliegen gekommen. Überhaupt Rohstoffe: die 1970er-Jahre haben gezeigt, dass Rohstoffe die beste Asset-Klasse in einer Stagflation sind (und die USA sind oder kommen in eine Rezession). Unterdessen fällt der Nasdaq trotz des verzweifelten Versuchs, die KI-Sau weiter durchs Dorf zu treiben - sowohl der Halbleiterindex SOX als auch der Nasdaq haben ein Verkaufssignal generiert..

Hinweise aus Video:

1. EZB: In der Krise ist Cash King - "Ruhe bewahren und Bargeld mitnehmen"

2. Intel: Nach US-Regierung und Nvidia steht Apple als 3. Investor vor der Tür

Das Video "Schwarzer Schwan-Ereignis für Rohstoffe - und Nasdaq-Verkaufssignale!" sehen Sie hier..