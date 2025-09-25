    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Schwarzer Schwan-Ereignis für Rohstoffe - und Nasdaq-Verkaufssignale!

    Das Schwarze Schwan-Event: die zweitgrößte Kupfer-Mine der Welt ist möglicherweise dauerhaft nicht mehr abbaubar

    Ein Schwarzes-Schwan-Ereignis für Rohstoffe (Kupfer und Gold) und ein Verkaufs-Signal für den Nasdaq! Zunächst das Schwarze Schwan-Event: die zweitgrößte Kupfer-Mine der Welt ist möglicherweise dauerhaft nicht mehr abbaubar, die Produktion ist vorerst stillgelegt. Damit fehlt dem Weltmarkt Kupfer - auch der Gold-Abbau in der Mine (70% des US-Unternehmens Freeport-McMoRan) ist völlig zum Erliegen gekommen. Überhaupt Rohstoffe: die 1970er-Jahre haben gezeigt, dass Rohstoffe die beste Asset-Klasse in einer Stagflation sind (und die USA sind oder kommen in eine Rezession). Unterdessen fällt der Nasdaq trotz des verzweifelten Versuchs, die KI-Sau weiter durchs Dorf zu treiben - sowohl der Halbleiterindex SOX als auch der Nasdaq haben ein Verkaufssignal generiert..

    Hinweise aus Video:

    1. EZB: In der Krise ist Cash King - "Ruhe bewahren und Bargeld mitnehmen"

    2. Intel: Nach US-Regierung und Nvidia steht Apple als 3. Investor vor der Tür

     

    Das Video "Schwarzer Schwan-Ereignis für Rohstoffe - und Nasdaq-Verkaufssignale!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Schwarzer Schwan-Ereignis für Rohstoffe - und Nasdaq-Verkaufssignale! Ein Schwarzes-Schwan-Ereignis für Rohstoffe (Kupfer und Gold) und ein Verkaufs-Signal für den Nasdaq