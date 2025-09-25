H&M-Aktie schießt nach Top-Quartalszahlen zweistellig nach oben

Im Zeitraum Juni bis August erzielte H&M einen operativen Gewinn von 4,9 Milliarden Schwedischen Kronen (rund 444 Millionen Euro). Das entspricht einem Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und übertraf klar die Erwartungen der Analysten, die laut LSEG im Schnitt mit 3,7 Milliarden Kronen gerechnet hatten. Auch beim Umsatz konnte der Fast-Fashion-Riese überzeugen: Die Erlöse lagen bei 57 Milliarden Kronen und damit leicht über den prognostizierten 56,8 Milliarden.

Die Aktie des schwedischen Modekonzerns Hennes & Mauritz (H&M) ist am Donnerstag zeitweise um rund 12 Prozent nach oben geschnellt. Auslöser waren überraschend starke Zahlen für das dritte Geschäftsquartal, die den Anlegern Hoffnung machen, dass der seit Jahren laufende Turnaround endlich an Schwung gewinnt.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!

Damit zeigt sich, dass die in den vergangenen Jahren eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen Wirkung zeigen. H&M kämpft seit Längerem mit einem verschärften Wettbewerb durch Online-Händler wie Shein oder Zalando sowie mit der Preispolitik von Rivalen wie Zara-Mutter Inditex. Das Management setzt deshalb auf schlankere Kostenstrukturen, ein effizienteres Lieferketten-Management und eine stärkere Ausrichtung auf profitablere Märkte.

Anleger reagieren erleichtert: Die zweistellige Kursrallye signalisiert neues Vertrauen in die Fähigkeit des Konzerns, wieder nachhaltig profitabel zu wachsen. Marktbeobachter verweisen darauf, dass H&M nun unter Beweis stellen müsse, ob die Trendwende auch über mehrere Quartale hinweg Bestand hat.

Die H&M-Aktie steht bei Tradgate aktuell fast 12 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet momentan 15,51 Euro (Stand: 10:51 Uhr MESZ).

Die Mehrheit der Analysten ist bei H&M aber weiterhin skeptisch: Laut S&P Global Market Intelligence raten 12 zum Halten, 11 zum Verkauf und nur einer zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt nur bei 12,06 Euro.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



