Nordex Aktie heute im Plus - 25.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von +3,03 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Nordex einen Gewinn von +24,88 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um +2,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordex +88,97 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,68 % geändert.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,78 % 1 Monat -2,64 % 3 Monate +24,88 % 1 Jahr +43,88 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,20 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.