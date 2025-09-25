    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise stoppen jüngsten Anstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stoppen Anstieg, Brent bei 69,06 USD.
    • Irakische Pipeline wieder in Betrieb, Ölexporte steigen.
    • Trump ändert Ukraine-Politik, Markt reagiert sensibel.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag den Anstieg der vergangenen beiden Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 69,06 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 32 Cent auf 64,67 Dollar.

    Zuletzt haben sich Befürchtungen eines drohenden Überangebots auf dem Ölmarkt wieder etwas verstärkt, erklärten Marktbeobachter den leichten Rückgang der Notierungen. Hintergrund sind Meldungen aus dem Förderland Irak. Demnach hat sich die irakische Regierung mit Vertretern aus den Regionen des Landes auf die Inbetriebnahme einer wichtigen Ölpipeline geeinigt. Nach einer Unterbrechung von mehr als zwei Jahren sind damit wieder irakische Ölexporte über die Pipeline möglich.

    An den vergangenen beiden Tagen waren die Ölpreise gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Kehrtwende in seiner bisherigen Politik im Ukraine-Krieg vollzogen hatte. Brent-Öl hatte sich zeitweise um etwa drei Dollar je Barrel verteuert. Marktbeobachter wollen eine Umkehr der US-Haltung zu möglichen schärferen Sanktionen gegen Russland nicht ausschließen. Diese dürften dann auch die Ölwirtschaft des Landes treffen und die russischen Ölexporte einschränken./jkr/jsl/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
