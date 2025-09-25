    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric

    Neue Kaufempfehlung

    1317 Aufrufe 1317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Analysten sehen perfekte Einstiegschance bei diesem Siemens-Konkurrenten

    Die Aktie von Schneider Electric steht laut Analysten vor einer Neubwertung. Starkes organisches Wachstum und bessere Margen in der zweiten Jahreshälfte dürften auch der Aktie endlich wieder auf die Sprünge helfen,

    Für Sie zusammengefasst
    • Schneider Electric vor Neubewertung, starkes Wachstum erwartet.
    • Analysten sehen 15% Potenzial, Kursziel 265 Euro.
    • Margensteigerung durch Preis- und Produktivitätsmaßnahmen.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Neue Kaufempfehlung - Analysten sehen perfekte Einstiegschance bei diesem Siemens-Konkurrenten
    Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

    Seit dem Frühjahr 2024 kommt die Aktie des französischen Elektrotechnik-Spezialisten Schneider Electric nicht so richtig vom Fleck und bewegt sich in einer Seitwärts-Range. Seit Jahresanfang steht ein kleines Minus von 4 Prozent zu Buche. Viel zu wenig in einem starken Gesamtmarkt, in dem beispielsweise der deutsche Konkurrent Siemens mehr als 18 Prozent zugelegt hat.

    Die beiden Konzerne sind direkte Konkurrenten in zahlreichen Geschäftsfeldern, insbesondere in den Bereichen Automatisierungstechnik, Energiemanagement, Smart Infrastructure und Digitalisierung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    209,18€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    238,46€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Analysten der Bank of America sehen dank struktureller Wachstumsimpulsen ein Potenzial von mehr als 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Sie heben ihre Einstufung auf Kaufen und setzt das Kursziel auf 265 Euro.

    Schneider Electric

    -1,21 %
    +1,68 %
    +8,16 %
    +6,16 %
    -2,74 %
    +103,77 %
    +126,39 %
    +355,38 %
    +541,38 %
    ISIN:FR0000121972WKN:860180

    Im Fokus stehen insbesondere das wachsende Geschäft mit Rechenzentren – aktuell rund 20 Prozent des Umsatzes – sowie die erwartete Erholung des europäischen Bauwesens ab 2026. Schneider soll im Zeitraum 2025 bis 2027 ein überdurchschnittliches organisches Wachstum erzielen, das die meisten Wettbewerber übertrifft. Gleichzeitig dürften Preis- und Produktivitätsmaßnahmen die Margen ankurbeln: Barclays erwartet für das zweite Halbjahr 2025 eine adjusted EBITA-Marge von 19,2 Prozent, was das Jahresziel von 18,7 Prozent untermauert.

    Nach einem durch Rohstoffkosten und negative Preiswirkungen belasteten ersten Halbjahr dürfte die Profitabilität in H2 deutlich steigen. Positive Preisentwicklungen bei Produkten und Systemen sowie robustes Volumenwachstum – gestützt durch Elektrifizierungs- und Datenzentrumstrends – sollen den Margenaufschwung tragen. Für 2026 und 2027 erwarten die Analysten eine weitere Margenausweitung auf 19,4 bzw. 19,7 Prozent.

    Trotz des Kursrückgangs von rund 4 Prozent in diesem Jahr bewertet Barclays Schneider nun mit einem 20-prozentigen Aufschlag auf den historischen Bewertungsdurchschnitt, was im Vergleich zu anderen europäischen Elektrounternehmen ein attraktiver Einstieg sein dürfte. Die solide Kapitalrendite von etwa 8 Prozent bis 2027 und die stabile Position im Markt unterstreichen die nachhaltige Ertragskraft.

    Schneider dürfte damit für Investoren interessant sein, die auf strukturelles Wachstum durch Elektrifizierung und Rechenzentren sowie zyklische Erholung im europäischen Markt setzen. Barclays hebt hervor: "Das Unternehmen bietet sowohl Wachstums- als auch Erholungspotenzial, das im aktuellen Kurs noch nicht vollständig eingepreist ist."

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 241,03, was eine Steigerung von +3,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Kaufempfehlung Analysten sehen perfekte Einstiegschance bei diesem Siemens-Konkurrenten Die Aktie von Schneider Electric steht laut Analysten vor einer Neubwertung. Starkes organisches Wachstum und bessere Margen in der zweiten Jahreshälfte dürften auch der Aktie endlich wieder auf die Sprünge helfen,