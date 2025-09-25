Analysten sehen perfekte Einstiegschance bei diesem Siemens-Konkurrenten

Die beiden Konzerne sind direkte Konkurrenten in zahlreichen Geschäftsfeldern, insbesondere in den Bereichen Automatisierungstechnik, Energiemanagement, Smart Infrastructure und Digitalisierung.

Seit dem Frühjahr 2024 kommt die Aktie des französischen Elektrotechnik-Spezialisten Schneider Electric nicht so richtig vom Fleck und bewegt sich in einer Seitwärts-Range. Seit Jahresanfang steht ein kleines Minus von 4 Prozent zu Buche. Viel zu wenig in einem starken Gesamtmarkt, in dem beispielsweise der deutsche Konkurrent Siemens mehr als 18 Prozent zugelegt hat.

Die Analysten der Bank of America sehen dank struktureller Wachstumsimpulsen ein Potenzial von mehr als 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Sie heben ihre Einstufung auf Kaufen und setzt das Kursziel auf 265 Euro.

Im Fokus stehen insbesondere das wachsende Geschäft mit Rechenzentren – aktuell rund 20 Prozent des Umsatzes – sowie die erwartete Erholung des europäischen Bauwesens ab 2026. Schneider soll im Zeitraum 2025 bis 2027 ein überdurchschnittliches organisches Wachstum erzielen, das die meisten Wettbewerber übertrifft. Gleichzeitig dürften Preis- und Produktivitätsmaßnahmen die Margen ankurbeln: Barclays erwartet für das zweite Halbjahr 2025 eine adjusted EBITA-Marge von 19,2 Prozent, was das Jahresziel von 18,7 Prozent untermauert.

Nach einem durch Rohstoffkosten und negative Preiswirkungen belasteten ersten Halbjahr dürfte die Profitabilität in H2 deutlich steigen. Positive Preisentwicklungen bei Produkten und Systemen sowie robustes Volumenwachstum – gestützt durch Elektrifizierungs- und Datenzentrumstrends – sollen den Margenaufschwung tragen. Für 2026 und 2027 erwarten die Analysten eine weitere Margenausweitung auf 19,4 bzw. 19,7 Prozent.

Trotz des Kursrückgangs von rund 4 Prozent in diesem Jahr bewertet Barclays Schneider nun mit einem 20-prozentigen Aufschlag auf den historischen Bewertungsdurchschnitt, was im Vergleich zu anderen europäischen Elektrounternehmen ein attraktiver Einstieg sein dürfte. Die solide Kapitalrendite von etwa 8 Prozent bis 2027 und die stabile Position im Markt unterstreichen die nachhaltige Ertragskraft.

Schneider dürfte damit für Investoren interessant sein, die auf strukturelles Wachstum durch Elektrifizierung und Rechenzentren sowie zyklische Erholung im europäischen Markt setzen. Barclays hebt hervor: "Das Unternehmen bietet sowohl Wachstums- als auch Erholungspotenzial, das im aktuellen Kurs noch nicht vollständig eingepreist ist."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





