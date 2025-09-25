Rheinmetall ballert mit neuem NATO-Werk Richtung Kursziel 2.500 Euro

Rheinmetall baut seine Rolle als zentraler Munitionslieferant für Europa weiter aus. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern kündigte am Donnerstag den Bau eines neuen Werks in Lettland an. Damit soll die Verteidigungsfähigkeit des baltischen NATO-Staates, der direkt an Russland grenzt, gestärkt werden. Laut einer Absichtserklärung wird Rheinmetall 51 Prozent der Anteile halten, die restlichen 49 Prozent übernimmt die staatliche lettische Verteidigungsgesellschaft. Investiert werden rund 275 Millionen Euro. Nach Fertigstellung soll die Anlage mehrere zehntausend Artilleriegranaten pro Jahr liefern.

Die Vereinbarung wurde in Hamburg unterzeichnet, im Beisein von Vorstandschef Armin Papperger und Lettlands Premierministerin Evika Silina. Sie sprach von einem "klaren Schritt" zur Stärkung der nationalen Sicherheit und zum Ausbau der Verteidigungsindustrie. Für Rheinmetall ist das Werk Teil einer breiten Expansionsstrategie: Der Konzern eröffnete Ende August in Unterlüß in Niedersachsen bereits eine neue Fabrik, die bei voller Auslastung zur größten Munitionsfabrik Europas werden soll. Auch in Spanien produziert Rheinmetall Artilleriegeschosse, weitere Projekte sind in Litauen, Rumänien und Bulgarien geplant. Selbst in der Ukraine könnte eine Anlage entstehen.