Direkt an Russlands Grenze
Rheinmetall ballert mit neuem NATO-Werk Richtung Kursziel 2.500 Euro
Europas größter Munitionshersteller expandiert weiter. Während die Politik mehr Granaten fordert, sehen Analysten für die Aktie noch viel Luft nach oben.
- Rheinmetall baut neues Werk in Lettland für Munitionsproduktion.
- Expansion in Europa: Weitere Projekte in mehreren Ländern.
- Analysten erwarten steigende Nachfrage und Kursziel 2.500 Euro.
Rheinmetall baut seine Rolle als zentraler Munitionslieferant für Europa weiter aus. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern kündigte am Donnerstag den Bau eines neuen Werks in Lettland an. Damit soll die Verteidigungsfähigkeit des baltischen NATO-Staates, der direkt an Russland grenzt, gestärkt werden. Laut einer Absichtserklärung wird Rheinmetall 51 Prozent der Anteile halten, die restlichen 49 Prozent übernimmt die staatliche lettische Verteidigungsgesellschaft. Investiert werden rund 275 Millionen Euro. Nach Fertigstellung soll die Anlage mehrere zehntausend Artilleriegranaten pro Jahr liefern.
Die Vereinbarung wurde in Hamburg unterzeichnet, im Beisein von Vorstandschef Armin Papperger und Lettlands Premierministerin Evika Silina. Sie sprach von einem "klaren Schritt" zur Stärkung der nationalen Sicherheit und zum Ausbau der Verteidigungsindustrie. Für Rheinmetall ist das Werk Teil einer breiten Expansionsstrategie: Der Konzern eröffnete Ende August in Unterlüß in Niedersachsen bereits eine neue Fabrik, die bei voller Auslastung zur größten Munitionsfabrik Europas werden soll. Auch in Spanien produziert Rheinmetall Artilleriegeschosse, weitere Projekte sind in Litauen, Rumänien und Bulgarien geplant. Selbst in der Ukraine könnte eine Anlage entstehen.
Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 treiben europäische Länder den Aufbau eigener Kapazitäten massiv voran. Papperger betonte, dass Rheinmetall aktiv nach weiteren Partnerschaften und Übernahmen suche, um die Produktion rasch auszuweiten. Der Konzern hatte zuvor angekündigt, ab 2027 rund 1,5 Millionen Schuss Artilleriemunition jährlich herstellen zu wollen.
Analysten erwarten, dass die Nachfrage nach Rheinmetall-Produkten noch deutlich steigt. MWB-Research-Experte Jens-Peter Rieck verweist auf den Trend, dass die Bundesregierung bestehende Rahmenverträge zunehmend in feste Aufträge umwandelt. "Wenn diese zu echten Verträgen würden, wandle sich der optionale Auftragsbestand in kurzfristige Einnahmen um", erklärte er. Zudem würden Regierungen Lieferanten bevorzugen, die große Mengen zuverlässig liefern könnten. Rheinmetall habe bereits Montagelinien ausgebaut und Personal aufgestockt, während viele Wettbewerber noch im Aufbau seien. MWB-Research bestätigt deshalb sein Kursziel für die Aktie von 2.500 Euro.
Die Börse reagierte zuletzt volatil. Nach einem Trump-Kommentar, die Ukraine könne ihr gesamtes Territorium zurückerobern, legten Rüstungswerte wie Rheinmetall, Hensoldt und Saab am Mittwoch zwischen drei und acht Prozent zu. Am Donnerstag gaben die Titel leicht nach, blieben aber nahe ihren Rekordständen. Ein Drittel des diesjährigen DAX-Anstiegs geht allein auf die Rheinmetall-Aktie zurück.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion