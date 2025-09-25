DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 300 auf 305 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolai Kempf rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober mit einem stabilen europäischen Markt für den Lkw-Bauer - mit positiver Auftragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 24,69EUR auf Tradegate (25. September 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.