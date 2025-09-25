    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 300 auf 305 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolai Kempf rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober mit einem stabilen europäischen Markt für den Lkw-Bauer - mit positiver Auftragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 24,69EUR auf Tradegate (25. September 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nicolai Kempf
    Analysiertes Unternehmen: Volvo B
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 305
    Kursziel alt: 300
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: 12m



