DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 47 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns mit einem nahezu ausgeglichenen Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen. Das organische Umsatzwachstum dürfte bei 6 Prozent liegen und die operative Marge bei stabilen 19 Prozent - und damit etwas unter dem Marktkonsens./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 60,35EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.