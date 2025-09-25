    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Sell'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 47 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns mit einem nahezu ausgeglichenen Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen. Das organische Umsatzwachstum dürfte bei 6 Prozent liegen und die operative Marge bei stabilen 19 Prozent - und damit etwas unter dem Marktkonsens./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 60,35EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Gael de-Bray
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 47
    Kursziel alt: 47
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Sell' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 47 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns mit einem nahezu …