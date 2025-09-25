DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Spanier hätten sich attraktive Wachstumsziele gesetzt, schrieb James Brand am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,50

Kursziel alt: 14,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

