BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Thielmann rät in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages, den übertriebenen Kursrückschlag zum Kauf zu nutzen. Auch mit dem nun avisierten, geringeren Wachstum würde der Anlagenbauer mit dem Tempo der Investitionsgüterbranche Schritt halten und direkte Wettbewerber sogar abhängen. Gleichzeitig seien die Krones-Aktien deutlich niedriger bewertet./rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 123EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.



