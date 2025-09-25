    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Thielmann rät in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages, den übertriebenen Kursrückschlag zum Kauf zu nutzen. Auch mit dem nun avisierten, geringeren Wachstum würde der Anlagenbauer mit dem Tempo der Investitionsgüterbranche Schritt halten und direkte Wettbewerber sogar abhängen. Gleichzeitig seien die Krones-Aktien deutlich niedriger bewertet./rob/ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 123EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Benjamin Thielmann
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 150
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00, was eine Steigerung von +21,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Thielmann rät in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages, den übertriebenen Kursrückschlag …