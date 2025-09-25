GOLDMAN SACHS stuft LANXESS AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 20 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November an aktuelle Währungsbewegungen an./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 23:08 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 22,56EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



