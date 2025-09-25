GOLDMAN SACHS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 46,50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval kappte am Mittwochabend seine Umsatzschätzungen bis 2029 aufgrund jüngster Währungsentwicklungen. Leicht aufgefangen werden sie von der Integration des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:27 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 33,30EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 46,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



