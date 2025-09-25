Kommt ein Euro-Stablecoin? Europäische Banken startet Großprojekt!

Zu den beteiligten Instituten gehören UniCredit SpA, ING Groep NV, DekaBank, Banca Sella, KBC Group NV, Danske Bank AS, SEB AB, CaixaBank SA und Raiffeisen Bank International AG, wie die DekaBank am Donnerstag mitteilte. Der Stablecoin soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 eingeführt werden.

Damit wollen sie eine europäische Alternative zu den von US-Anbietern dominierten Stablecoin-Märkten schaffen und die strategische Autonomie im Zahlungsverkehr stärken.

Neues Unternehmen in den Niederlanden gegründet

Um das Projekt umzusetzen, hat das Bankenkonsortium ein eigenes Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden gegründet. Dieses soll unter Aufsicht der Niederländischen Zentralbank als E-Geld-Institut lizenziert werden. Die Gruppe betonte, dass das Vorhaben für weitere Banken offenstehe. Zudem werde zeitnah ein CEO ernannt, der das Projekt leiten soll.

Europas Antwort auf den US-Dominanzmarkt

Stablecoins haben sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der Kryptomärkte entwickelt. Der US-Anbieter Tether Holdings, größter Stablecoin-Emittent weltweit, erzielt Milliarden-Einnahmen durch Zinserträge auf die US-Staatsanleihen, die seine Token absichern.

Das europäische Projekt verfolgt das Ziel, eine kontinentale Antwort auf diese Dominanz zu schaffen. "Wir wollen zur strategischen Autonomie Europas im Zahlungsverkehr beitragen", hieß es in der Mitteilung.

Fokus auf Effizienz und neue Anwendungsfelder

Laut den beteiligten Banken soll der Euro-Stablecoin nicht nur schnelle, günstige und rund um die Uhr verfügbare Zahlungen ermöglichen. Er könnte auch grenzüberschreitende Transaktionen beschleunigen, programmierbare Zahlungen erleichtern und Optimierungen im Lieferkettenmanagement sowie in der Abwicklung digitaler Vermögenswerte – von Wertpapieren bis hin zu Kryptowährungen – eröffnen.

Digital-Assets rücken in den Fokus

Der Schritt reiht sich in eine breitere Bewegung europäischer Banken ein, die beginnen, digitale Vermögenswerte stärker in ihre Strategien einzubinden. Erst im Sommer brachte eine von Deutsche Banks Fondstochter DWS unterstützte Firma einen euro-denominierten Stablecoin auf den Markt. Auch Banco Santander prüft Medienberichten zufolge einen Einstieg in das Geschäft.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



