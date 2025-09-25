GOLDMAN SACHS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 18,50 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht ein neues Wachstumskapitel für die Anlagestory der Spanier. Dafür sorge der strukturell steigende Strombedarf, wie er erwartungsgemäß auf dem Kapitalmarkttag aufgezeigt worden sei, so der Experte am Donnerstag in seinem Kommentar./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 04:29 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 18,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

