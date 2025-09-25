GOLDMAN SACHS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Intesa Sanpaolo leicht von 6,10 auf 6 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Intesa-Aktien seien als ein Hauptprofiteur im Zinserhöhungszyklus seit der Kaufempfehlung 2022 immens gestiegen, schrieb Sofie Peterzens am Mittwochabend in ihrer Neubewertung südeuropäischer Banken. Sie sieht nun kaum noch Bewertungsspielraum, auch wenn sie weiter von einer guten Entwicklung der Profitabilität und hohen Ausschüttungen ausgeht./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 5,389EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



