GOLDMAN SACHS stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 77,10 auf 80,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens rechnet mittelfristig mit einer starken Entwicklung der Einnahmen. Gestützt werde dies auch durch Internationalisierung des Lebensversicherungsgeschäfts und die Konsolidierung des Commerzbank-Anteils, schrieb Sofie Peterzens am Mittwochabend in ihrer Neubewertung südeuropäischer Banken./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 64,26EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80,60

Kursziel alt: 77,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



