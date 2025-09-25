Heidelberg Pharma fokussiert auf HDP-101: Kosten gesenkt, Meilenstein verzögert
Heidelberg Pharma AG fokussiert sich auf das Potenzial von HDP-101 und optimiert seine Ressourcen. Durch Kostensenkungen und Personalabbau sichert das Unternehmen seine Zukunft. Mit innovativen ADCs strebt Heidelberg Pharma nach neuen Partnerschaften.
- Heidelberg Pharma AG senkt operative Kosten erheblich und konzentriert sich auf den ADC-Kandidaten HDP-101 aufgrund einer verzögerten Meilensteinzahlung von 70 Mio. USD.
- Die klinische Phase I/IIa-Studie mit HDP-101 im Multiplen Myelom wird wie geplant fortgesetzt, während das zweite Programm HDP-102 vorübergehend ausgesetzt wird.
- Ein Personalabbau von etwa 75 % ist geplant, um die Liquiditätsreichweite bis Mitte 2026 zu verlängern.
- Die vorhandenen liquiden Mittel belaufen sich auf 22,9 Mio. Euro, was ausreicht, um das Unternehmen bis Mitte 2026 zu finanzieren.
- Heidelberg Pharma prüft Möglichkeiten zur Auslizenzierung seiner präklinischen Programme und wird die Finanzprognose aufgrund der neuen Maßnahmen überprüfen.
- Das Unternehmen ist an Partnerschaften interessiert und entwickelt innovative Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) zur Krebsbehandlung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Heidelberg Pharma ist am 09.10.2025.
