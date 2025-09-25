Aktie gewinnt deutlich
2027 kommt Xiaomi nach Europa – und will direkt Fabriken nachlegen
Teslas Albtraum nimmt Gestalt an: Xiaomi will seine E-Autos nach Europa bringen und plant sogar Fabriken vor Ort. Anleger wittern eine neue Macht im Rennen um Marktanteile.
- Xiaomi plant E-Auto-Start in Europa bis 2027.
- Showrooms sollen Ökosystem und Probefahrten bieten.
- Konkurrenz zu BYD und Xpeng wächst, Aktien steigen.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Xiaomi treibt seine Expansion nach Europa voran und plant für 2027 den Marktstart seiner Elektroautos in der Region. Wie Vizepräsident Xu Fei gegenüber CNBC erklärte, bereitet der Konzern derzeit Showrooms vor, die den Kunden nicht nur Probefahrten, sondern auch Einblicke in das gesamte Xiaomi-Ökosystem bieten sollen. "Die Nutzer müssen das Auto erleben, nicht nur für eine Probefahrt ... sie müssen auch das Ökosystem verstehen", sagte Xu.
Ein völlig neues Modell für Europa soll es nicht geben. Stattdessen setzt Xiaomi auf bestehende Fahrzeuge wie die Limousine SU7 und den SUV YU7, die sich in China bereits etabliert haben. Seit dem Einstieg in den Markt vor einem Jahr wurden mehr als 300.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Langfristig will das Unternehmen aber noch weiter gehen: "Theoretisch denke ich, dass wir das in Zukunft definitiv tun werden", sagte Xu auf die Frage nach einer möglichen Fertigung in Europa. Ziel sei es, in 15 bis 20 Jahren zu den fünf größten Autoherstellern weltweit zu gehören. "Wenn man das erreichen will, muss man definitiv eine eigene Fabrik hier haben, oder?"
Mit diesem Schritt tritt Xiaomi in direkte Konkurrenz zu BYD, Xpeng und der Guangzhou Automobile Group, die ihre europäische Präsenz ebenfalls massiv ausbauen. Besonders die EU-Zölle auf chinesische Elektroautos erhöhen den Druck, Produktion vor Ort aufzubauen. Xu verteidigte das vorsichtigere Vorgehen: "Wir brauchen die gesamte Zeit, um all diese Vorbereitungen zu treffen und sicherzustellen, dass das Auto für die Menschen hier auf dem europäischen Markt solide genug ist."
Die Pläne spiegeln sich auch an der Börse wider. Die Xiaomi-Aktie legte am Donnerstag in Hongkong um 4,5 Prozent zu und gehörte damit zu den meistgehandelten chinesischen Werten. Auf Jahressicht hat sich der Kurs bereits um rund 190 Prozent gesteigert. Analysten verweisen darauf, dass Xiaomi durch sein breites Portfolio – von Smartphones über Haushaltsgeräte bis zu Elektroautos – Spielraum gewinnt und Investoren mit Transparenz überzeugt hat.
Damit rückt Xiaomi nicht nur technologisch, sondern auch an den Finanzmärkten stärker in den Fokus. Anleger sehen den Konzern zunehmend als ernsthaften Herausforderer, der den europäischen Automarkt in den kommenden Jahren aufmischen könnte.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion