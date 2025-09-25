2027 kommt Xiaomi nach Europa – und will direkt Fabriken nachlegen

Xiaomi treibt seine Expansion nach Europa voran und plant für 2027 den Marktstart seiner Elektroautos in der Region. Wie Vizepräsident Xu Fei gegenüber CNBC erklärte, bereitet der Konzern derzeit Showrooms vor, die den Kunden nicht nur Probefahrten, sondern auch Einblicke in das gesamte Xiaomi-Ökosystem bieten sollen. "Die Nutzer müssen das Auto erleben, nicht nur für eine Probefahrt ... sie müssen auch das Ökosystem verstehen", sagte Xu.

Ein völlig neues Modell für Europa soll es nicht geben. Stattdessen setzt Xiaomi auf bestehende Fahrzeuge wie die Limousine SU7 und den SUV YU7, die sich in China bereits etabliert haben. Seit dem Einstieg in den Markt vor einem Jahr wurden mehr als 300.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Langfristig will das Unternehmen aber noch weiter gehen: "Theoretisch denke ich, dass wir das in Zukunft definitiv tun werden", sagte Xu auf die Frage nach einer möglichen Fertigung in Europa. Ziel sei es, in 15 bis 20 Jahren zu den fünf größten Autoherstellern weltweit zu gehören. "Wenn man das erreichen will, muss man definitiv eine eigene Fabrik hier haben, oder?"