GOLDMAN SACHS stuft Santander auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 9,40 auf 10,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens sieht Santander in ihrer Neubewertung südeuropäischer Banken vom Mittwochabend als Profiteur des Wirtschaftswachstums in Spanien und Lateinamerika sowie vielversprechenden Kosteninitiativen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 8,717EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Sofie Peterzens
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,40
Kursziel alt: 9,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
