Heidelberg Pharma fokussiert auf HDP-101: Kosten gesenkt, Meilenstein verzögert
Heidelberg Pharma AG fokussiert sich auf den ADC-Kandidaten HDP-101 und reduziert operative Kosten. Ein Personalabbau um 75 % und die Verlängerung der Liquiditätsreichweite bis 2026 sind geplant. Die klinische Studie zu HDP-101 im Multiplen Myelom wird fortgesetzt. Frühe Forschungsaktivitäten werden eingestellt, und die Finanzprognose wird überprüft.
- Heidelberg Pharma AG senkt operative Kosten erheblich und konzentriert sich auf den ADC-Kandidaten HDP-101 aufgrund einer verzögerten Meilensteinzahlung von 70 Mio. USD.
- Die klinische Phase I/IIa-Studie mit HDP-101 im Multiplen Myelom wird wie geplant fortgesetzt, während andere Pipelineprogramme angepasst werden.
- Es wird ein deutlicher Personalabbau um etwa 75 % bis Mitte 2026 geplant.
- Die Liquiditätsreichweite des Unternehmens wird bis Mitte 2026 verlängert, basierend auf vorhandenen liquiden Mitteln von 22,9 Mio. Euro.
- Die frühen Forschungsaktivitäten werden schrittweise eingestellt, und das Unternehmen prüft Möglichkeiten zur Auslizenzierung seiner präklinischen Programme.
- Heidelberg Pharma plant, die Finanzprognose vor dem Hintergrund der beschlossenen Maßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Heidelberg Pharma ist am 09.10.2025.
