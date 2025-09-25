29 0 Kommentare Heidelberg Pharma fokussiert auf HDP-101: Kosten gesenkt, Meilenstein verzögert

Heidelberg Pharma AG fokussiert sich auf den ADC-Kandidaten HDP-101 und reduziert operative Kosten. Ein Personalabbau um 75 % und die Verlängerung der Liquiditätsreichweite bis 2026 sind geplant. Die klinische Studie zu HDP-101 im Multiplen Myelom wird fortgesetzt. Frühe Forschungsaktivitäten werden eingestellt, und die Finanzprognose wird überprüft.

