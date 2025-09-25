ROUNDUP
KWS Saat mit zurückhaltender Margenprognose - Umsatz soll steigen
- KWS Saat plant Wachstum, aber keine hohe Rentabilität.
- Umsatzplus von 3-5% bis 2028, Fokus auf Gemüse.
- Dividende steigt auf 1,25 Euro, Ausschüttungsquote erhöht.
EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat will sein Wachstum in den kommenden Jahren beschleunigen. Bei der Rentabilität erwartet das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2028 jedoch keine großen Sprünge. So dürfte diese bestenfalls auf dem derzeitigen Niveau verbleiben. Aktionäre dürfen sich dabei auf eine höhere Ausschüttungsquote freuen.
Die Aussagen kamen am Markt nicht gut an. Der Kurs der im SDax notierten Aktie verlor am Donnerstagvormittag mehr als zwei Prozent. Jahresbilanz und Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, bemerkte Oliver Schwarz von Warburg Research. Analyst Konstantin Wiechert von der Baader Bank monierte in einer ersten Reaktion, dass die Ergebniskennziffern die Erwartungen klar verfehlt hätten. Die klare Dividendenanhebung und der Ausblick ließen jedoch etwas Spielraum für seine Schätzungen.
KWS Saat strebt bis zum Geschäftsjahr 2028 ein jährliches organisches Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Einbeck mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Dabei setzt der Saatguthersteller auf den Ausbau von wachstumsstarken Bereichen wie etwa Gemüse und will die Entwicklung von Innovationen in der Pflanzenzüchtung beschleunigen. Ein deutlicher Anstieg der Mittelzuflüsse im vergangenen Jahr sowie eine sinkende Nettoverschuldung geben dem Unternehmen laut Finanzvorstand Jörn Andreas dabei auch Spielraum für Investitionen.
Im laufenden Jahr 2025/26 (per Ende Juni) erwartet der Konzern ein organisches Umsatzplus von rund drei Prozent und damit eines am unteren Rand der Mittelfristprognose. KWS begründete dies mit dem gedämpften Agrarumfeld sowie einem erwarteten Rückgang im Russland-Geschäft in Folge von Importrestriktionen.
Die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im laufenden Geschäftsjahr und auch mittelfristig 19 bis 21 Prozent erreichen. Im vergangenen Geschäftsjahr lag sie bei 20,9 Prozent.
Im vergangenen Jahr verzeichnete KWS Saat wegen sinkender Anbauflächen vor allem in Europa mit 1,68 Milliarden Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Organisch wuchsen die Erlöse um ein Prozent, was etwas besser war als vom Unternehmen zuletzt avisiert. So hatte das Management die Umsatzprognose Mitte Mai gesenkt. Das Geschäft mit Gemüsesaatgut stieg dabei deutlich, leichtes Wachstum verzeichnete KWS bei Zuckerrüben. Umsatzrückgänge gab es bei Getreide und Mais.
Das Ebitda sank um 13,4 Prozent auf 350,5 Millionen Euro. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 140 Millionen Euro und damit rund ein Viertel weniger als im Vorjahr.
Die Zahlen beziehen sich dabei auf das fortgeführte Geschäft, nicht mehr enthalten ist das inzwischen verkaufte südamerikanische Mais- und Sorghumgeschäft. Hier erzielte KWS einen Veräußerungsgewinn von 96,4 Millionen Euro.
Wie KWS bereits am Vortag mitteilte, sollen Aktionäre daher eine deutlich höhere Dividende von 1,25 Euro je Aktie erhalten. Das sind 25 Cent mehr als im Vorjahr. Auch die Ausschüttungsquote erhöhte das Unternehmen und will nun 25 bis 30 Prozent des bereinigten Ergebnisses nach Steuern zahlen. Bislang lag die Quote bei 20 bis 25 Prozent./nas/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 61,60 auf Tradegate (25. September 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.
Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Mrd..
KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +12,36 %/+33,23 % bedeutet.
Die Frage bzgl. der Peers lässt sich meines Erachtens nicht so leicht beantworten. Nach der Vilmorin-Übernahme dürfte es kaum vergleichbare reine Saatgutunternehmen geben.
In der Vergangenheit wurden bei Übernahmen von Saatgutunternehmen EBIT-Multiples von ca. 13 gezahlt. KWS dürfte auf Basis meiner Schätzungen für 2024/25 mit einem Multiple von ca. 10 bewertet werden, was insoweit sehr günstig erscheint (30% Unterbewertung). Diese Unterbewertung relativiert sich allerdings u.a. durch
1. die KGaA-Struktur (dafür würde ich einen 10%igen Abschlag vornehmen);
2. das niedrigere Zinsniveau zum Zeitpunkt früherer Transaktionen;
3. die Zuckerrübenlastigkeit des KWS-Ergebnisses bei gleichzeitig zu erwartenden rückläufigen Zuckerpreisen;
4. die neuartige Zuckerrübenkrankheit "rubbery tap root disease", gegen die noch keine Resistenzen entwickelt werden konnten, und
5. möglichen Abschreibungsbedarf bei Veräußerung der AgReliant-Beteiligung.
Insgesamt, auch im historischen Vergleich, ist KWS sicherlich nicht hoch bewertet, andererseits sehe ich auf dem aktuellen Kursniveau das Chance-Risiko-Verhältnis nur noch leicht positiv. Vor einem halben Jahr bei Kursen um 46 € war das noch anders. Etwas nachdenklich stimmen auch die Insiderverkäufe durch Dr. Alexander Coenen, da kaum jemand einen so guten internen Einblick in die Geschäftsentwicklung hat wie das Ehepaar Coenen.
Im Geschäftsbericht 2020/21 hieß es noch "Die weitere Entwicklung des Geschäftsfeldes Mais in den USA hat in den nächsten Jahren eine herausragende Bedeutung. Unserem JV AgReliant … ist es gelungen, deutliche Fortschritte bei der Erneuerung seines Produktportfolios zu erzielen, wodurch in den kommenden Jahren ein signifikantes Wachstum des JV ermöglicht wird. Die Verantwortung für die Portfolio-Umstellung und die daraus resultierenden positiven wirtschaftlichen Auswirkungen auf die KWS Gruppe lag und liegt insbesondere bei Hagen Duenbostel".
Letztlich ist die Nordamerikastrategie leider krachend gescheitert. Dass der Verantwortliche für das Desaster, Hagen Duenbostel, jetzt in den Aufsichtsrat rücken soll, ist deshalb kein gutes Zeichen.
Darüber wirft das überraschende Ausscheiden der Finanzchefin Eva Kienle Fragen auf.
Die aktuelle Bewertung mit einem KGV von ca. 15 für 2024/25 auf Basis der aktuellen Unternehmensguidance scheint angemessen, wobei ich die aktuelle Entwicklung des Zuckermarktes mit Sorgen betrachte und deshalb zur Vorsicht neigen würde.