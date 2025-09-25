    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsH & M Hennes & Mauritz (B) AktievorwärtsNachrichten zu H & M Hennes & Mauritz (B)
    UBS stuft H&M auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien der Schweden seien zuletzt aber bereits sehr gut gelaufen./rob/ag/nas

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,86 % und einem Kurs von 15,51EUR auf Tradegate (25. September 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.


