UBS stuft H&M auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien der Schweden seien zuletzt aber bereits sehr gut gelaufen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,86 % und einem Kurs von 15,51EUR auf Tradegate (25. September 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 132
Kursziel alt: 132
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 132
Kursziel alt: 132
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte