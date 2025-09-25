UBS stuft H&M auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien der Schweden seien zuletzt aber bereits sehr gut gelaufen./rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,86 % und einem Kurs von 15,51EUR auf Tradegate (25. September 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 132

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

