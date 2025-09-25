KI-gestützte Angriffe
Warum klassische IT-Sicherheit nicht mehr reicht (FOTO)
Warpe (ots) - Gefälschte Bewerbungen, Deepfake-Videos, manipulierte Identitäten
- Cyberangriffe sind im KI-Zeitalter raffinierter denn je. Hacker aus Russland,
China oder Iran setzen generative KI ein, um Unternehmen auszuspionieren, Daten
zu stehlen und ganze Systeme lahmzulegen. Wer nur auf klassische Firewalls und
Virenscanner vertraut, steht diesen Angriffen wehrlos gegenüber. Die
Schadenssummen steigen rasant und oft merken Betroffene den Einbruch erst, wenn
es zu spät ist.
Die Spielregeln der Cybersicherheit haben sich komplett verändert - KI macht
Angriffe schneller, präziser und schwerer zu erkennen. Dieser Beitrag verrät,
welche Strategien jetzt entscheidend sind, welche Technologien wirklich helfen
und warum Mitarbeitertraining genauso wichtig ist wie jede Firewall.
Die neue Qualität der Bedrohung
Während früher bekannte Schadsoftware im Mittelpunkt stand, zielen heutige
Kampagnen auf Identitäten, Prozesse und Kommunikation. Inhalte wirken
authentisch, weil Sprachmodelle Jargon, Tonalität und Kontext übernehmen. Zudem
analysieren Angreifer gestohlene Postfächer automatisiert, erkennen
Zahlungsrhythmen oder interne Freigabepfade und greifen im günstigsten Moment
an. Sichtbar wird das selten als "lauter Alarm", sondern als kleine Abweichung:
eine ungewohnte Login-Zeit, ein leicht veränderter Absender, eine Rechnung mit
korrekt wirkender Historie.
Klassische Schutzkonzepte reichen nicht mehr
Signaturbasierte Virenscanner und statische Firewalls adressieren primär
bekannte Muster. Gegen neue, in Echtzeit generierte Varianten oder sauber
formuliertes Social Engineering wirken sie nur eingeschränkt. Wer ausschließlich
auf solche Basistechniken setzt, übersieht das Entscheidende: abnormes Verhalten
von Konten, Endpunkten und Diensten. Nötig ist daher ein Wechsel von reiner
Perimeter-Logik hin zu verhaltensbasierter Erkennung, Identitätsschutz und
kontinuierlicher Überwachung.
Typische Angriffsmethoden im KI-Zeitalter
- Gefälschte Bewerbungen mit Schadcode: Lebenslauf, Portfolio, Anschreiben -
professionell erstellt, sprachlich makellos. Ein einziger Klick im HR-Postfach
genügt häufig für den Erstzugang.
- Deepfakes von Führungskräften: Stimme oder Video erzeugen Handlungsdruck:
"Bitte heute noch freigeben." Die Kombination aus Vertrautheit, Tempo und
Dringlichkeit hebelt Kontrollen aus.
- Täuschend echte Support- und Zugriffsanfragen: KI formuliert Kontexte
fehlerfrei, greift alte Threads auf und repliziert Signaturen - klassische
Warnzeichen fehlen.
- Modifizierte Rechnungen in echten E-Mail-Verläufen: Kontodaten werden kurz vor
der Freigabe geändert. Alles wirkt legitim, die Überweisung ist dennoch falsch
