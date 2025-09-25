    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI-gestützte Angriffe

    Warum klassische IT-Sicherheit nicht mehr reicht (FOTO)

    Warpe (ots) - Gefälschte Bewerbungen, Deepfake-Videos, manipulierte Identitäten
    - Cyberangriffe sind im KI-Zeitalter raffinierter denn je. Hacker aus Russland,
    China oder Iran setzen generative KI ein, um Unternehmen auszuspionieren, Daten
    zu stehlen und ganze Systeme lahmzulegen. Wer nur auf klassische Firewalls und
    Virenscanner vertraut, steht diesen Angriffen wehrlos gegenüber. Die
    Schadenssummen steigen rasant und oft merken Betroffene den Einbruch erst, wenn
    es zu spät ist.

    Die Spielregeln der Cybersicherheit haben sich komplett verändert - KI macht
    Angriffe schneller, präziser und schwerer zu erkennen. Dieser Beitrag verrät,
    welche Strategien jetzt entscheidend sind, welche Technologien wirklich helfen
    und warum Mitarbeitertraining genauso wichtig ist wie jede Firewall.

    Die neue Qualität der Bedrohung

    Während früher bekannte Schadsoftware im Mittelpunkt stand, zielen heutige
    Kampagnen auf Identitäten, Prozesse und Kommunikation. Inhalte wirken
    authentisch, weil Sprachmodelle Jargon, Tonalität und Kontext übernehmen. Zudem
    analysieren Angreifer gestohlene Postfächer automatisiert, erkennen
    Zahlungsrhythmen oder interne Freigabepfade und greifen im günstigsten Moment
    an. Sichtbar wird das selten als "lauter Alarm", sondern als kleine Abweichung:
    eine ungewohnte Login-Zeit, ein leicht veränderter Absender, eine Rechnung mit
    korrekt wirkender Historie.

    Klassische Schutzkonzepte reichen nicht mehr

    Signaturbasierte Virenscanner und statische Firewalls adressieren primär
    bekannte Muster. Gegen neue, in Echtzeit generierte Varianten oder sauber
    formuliertes Social Engineering wirken sie nur eingeschränkt. Wer ausschließlich
    auf solche Basistechniken setzt, übersieht das Entscheidende: abnormes Verhalten
    von Konten, Endpunkten und Diensten. Nötig ist daher ein Wechsel von reiner
    Perimeter-Logik hin zu verhaltensbasierter Erkennung, Identitätsschutz und
    kontinuierlicher Überwachung.

    Typische Angriffsmethoden im KI-Zeitalter

    - Gefälschte Bewerbungen mit Schadcode: Lebenslauf, Portfolio, Anschreiben -
    professionell erstellt, sprachlich makellos. Ein einziger Klick im HR-Postfach
    genügt häufig für den Erstzugang.
    - Deepfakes von Führungskräften: Stimme oder Video erzeugen Handlungsdruck:
    "Bitte heute noch freigeben." Die Kombination aus Vertrautheit, Tempo und
    Dringlichkeit hebelt Kontrollen aus.
    - Täuschend echte Support- und Zugriffsanfragen: KI formuliert Kontexte
    fehlerfrei, greift alte Threads auf und repliziert Signaturen - klassische
    Warnzeichen fehlen.
    - Modifizierte Rechnungen in echten E-Mail-Verläufen: Kontodaten werden kurz vor
    der Freigabe geändert. Alles wirkt legitim, die Überweisung ist dennoch falsch
