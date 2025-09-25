Warum klassische IT-Sicherheit nicht mehr reicht (FOTO)

Warpe (ots) - Gefälschte Bewerbungen, Deepfake-Videos, manipulierte Identitäten

- Cyberangriffe sind im KI-Zeitalter raffinierter denn je. Hacker aus Russland,

China oder Iran setzen generative KI ein, um Unternehmen auszuspionieren, Daten

zu stehlen und ganze Systeme lahmzulegen. Wer nur auf klassische Firewalls und

Virenscanner vertraut, steht diesen Angriffen wehrlos gegenüber. Die

Schadenssummen steigen rasant und oft merken Betroffene den Einbruch erst, wenn

es zu spät ist.



Die Spielregeln der Cybersicherheit haben sich komplett verändert - KI macht

Angriffe schneller, präziser und schwerer zu erkennen. Dieser Beitrag verrät,

welche Strategien jetzt entscheidend sind, welche Technologien wirklich helfen

und warum Mitarbeitertraining genauso wichtig ist wie jede Firewall.









Während früher bekannte Schadsoftware im Mittelpunkt stand, zielen heutige

Kampagnen auf Identitäten, Prozesse und Kommunikation. Inhalte wirken

authentisch, weil Sprachmodelle Jargon, Tonalität und Kontext übernehmen. Zudem

analysieren Angreifer gestohlene Postfächer automatisiert, erkennen

Zahlungsrhythmen oder interne Freigabepfade und greifen im günstigsten Moment

an. Sichtbar wird das selten als "lauter Alarm", sondern als kleine Abweichung:

eine ungewohnte Login-Zeit, ein leicht veränderter Absender, eine Rechnung mit

korrekt wirkender Historie.



Klassische Schutzkonzepte reichen nicht mehr



Signaturbasierte Virenscanner und statische Firewalls adressieren primär

bekannte Muster. Gegen neue, in Echtzeit generierte Varianten oder sauber

formuliertes Social Engineering wirken sie nur eingeschränkt. Wer ausschließlich

auf solche Basistechniken setzt, übersieht das Entscheidende: abnormes Verhalten

von Konten, Endpunkten und Diensten. Nötig ist daher ein Wechsel von reiner

Perimeter-Logik hin zu verhaltensbasierter Erkennung, Identitätsschutz und

kontinuierlicher Überwachung.



Typische Angriffsmethoden im KI-Zeitalter



- Gefälschte Bewerbungen mit Schadcode: Lebenslauf, Portfolio, Anschreiben -

professionell erstellt, sprachlich makellos. Ein einziger Klick im HR-Postfach

genügt häufig für den Erstzugang.

- Deepfakes von Führungskräften: Stimme oder Video erzeugen Handlungsdruck:

"Bitte heute noch freigeben." Die Kombination aus Vertrautheit, Tempo und

Dringlichkeit hebelt Kontrollen aus.

- Täuschend echte Support- und Zugriffsanfragen: KI formuliert Kontexte

fehlerfrei, greift alte Threads auf und repliziert Signaturen - klassische

Warnzeichen fehlen.

- Modifizierte Rechnungen in echten E-Mail-Verläufen: Kontodaten werden kurz vor

der Freigabe geändert. Alles wirkt legitim, die Überweisung ist dennoch falsch Seite 1 von 2 Seite 2 ►





