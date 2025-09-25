    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Golden Suisse und Professor Joseph Stiglitz veranstalten globale UHNWI-Konferenz

    Zürich (ots/PRNewswire) - Am 10. September veranstaltete Golden Suisse eine
    exklusive Privat gala für Vermögende im prestigeträchtigen The Dolder Grand in
    Zürich und begrüßte mehr als 150 angesehene ultrareiche Privatpersonen
    (Ultra-High-Net-Worth Individuals - UHNWIs) und Leiter von
    Familienvermögensverwaltungen aus über 80 Ländern .

    Die Grundsatzrede wurde von Professor Joseph Stiglitz , Nobelpreisträger -
    Wirtschaftswissenschaftler , Autorität der Weltbank und einer der 100
    einflussreichsten Denker der Welt, gehalten. Ebenfalls sprach Daniel Weitmann ,
    Gründer von Golden Suisse , der die Mission des Unternehmens zur
    Wiederherstellung von Stabilität, Sicherheit, Privatsphäre und Souveränität im
    Schweizer Bankwesen erläuterte.

    Die Diskussionen konzentrierten sich auf die zunehmende Fragilität des globalen
    Bankensystems, die Erosion des US-Dollars sowie die zunehmende Politisierung von
    Geld und Zahlungsinfrastrukturen.

    Professor Stiglitz bemerkte: "Alle Währungen und Banken beruhen letztlich auf
    Vertrauen. Wenn dieses Vertrauen schwindet, ist das gesamte Finanzsystem
    gefährdet."

    Daniel Weitmann antwortete: "Golden Suisse beseitigt die Unsicherheit des
    Vertrauens, indem sie das Geld direkt in physischem Gold verankert, das privat
    in der Schweiz gelagert wird und weltweit genutzt werden kann. Es geht nicht nur
    um Reichtum - es geht um Souveränität und Freiheit.

    Golden Suisse präsentierte ihr Modell, das auf der jahrhundertealten Tradition
    der Schweizer Goldbarrentresore beruht und mit modernen Bankensystemen ergänzt
    wurde. Die Plattform ermöglicht Kunden, ihr in der Schweiz privat verwahrtes
    Gold für weltweite Zahlungen, Überweisungen und Kartentransaktionen zu nutzen.
    Durch die Verbindung von physischem Gold mit modernen Finanzschienen lässt
    Goldene Suisse das Erbe des Goldstandards wieder aufleben und wahrt gleichzeitig
    die zeitlosen Werte der Schweizer Privatsphäre sowie Neutralität.

    Dieser Meilenstein unterstrich die führende Rolle von Goldenen Suisse bei der
    Gestaltung der Zukunft des Vermögensschutzes für die prominentesten Familien der
    Welt.

    Multimedia:

    Sehen Sie sich den Film "Golden Suisse - The Essence" an (Regie: Philip Walsch):

    https://youtu.be/SULexj0sPMc?si=EUkiQg6Ozlyl_Rbu

    Informationen zu Golden Suisse

    Golden Suisse ist eine Schweizer Finanzgruppe, die sich auf Tresorgold, private
    Vermögensverwaltung und Vermögensschutz spezialisiert hat. Gegründet auf den
    Grundsätzen der Neutralität, Diskretion und Unabhängigkeit bietet Golden Suisse
    sichere sowie souveräne Lösungen für den Vermögenserhalt in einer Zeit der
    Unsicherheit. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.goldensuisse.com/

    mailto:support@goldensuisse.com

    Video - https://www.youtube.com/watch?v=SULexj0sPMc

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779677/Golden_Suisse_1.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779678/Golden_Suisse_2.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779679/Golden_Suisse_3.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779680/Golden_Suisse_4.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779681/Golden_Suisse_5.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779682/Golden_Suisse_6.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2583175/5525069/Golden_Suisse_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/golden-suisse-un
    d-professor-joseph-stiglitz-veranstalten-globale-uhnwi-konferenz-302566453.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159001/6124920
    OTS: Golden Suisse




