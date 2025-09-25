Golden Suisse und Professor Joseph Stiglitz veranstalten globale UHNWI-Konferenz

Zürich (ots/PRNewswire) - Am 10. September veranstaltete Golden Suisse eine

exklusive Privat gala für Vermögende im prestigeträchtigen The Dolder Grand in

Zürich und begrüßte mehr als 150 angesehene ultrareiche Privatpersonen

(Ultra-High-Net-Worth Individuals - UHNWIs) und Leiter von

Familienvermögensverwaltungen aus über 80 Ländern .



Die Grundsatzrede wurde von Professor Joseph Stiglitz , Nobelpreisträger -

Wirtschaftswissenschaftler , Autorität der Weltbank und einer der 100

einflussreichsten Denker der Welt, gehalten. Ebenfalls sprach Daniel Weitmann ,

Gründer von Golden Suisse , der die Mission des Unternehmens zur

Wiederherstellung von Stabilität, Sicherheit, Privatsphäre und Souveränität im

Schweizer Bankwesen erläuterte.







Bankensystems, die Erosion des US-Dollars sowie die zunehmende Politisierung von

Geld und Zahlungsinfrastrukturen.



Professor Stiglitz bemerkte: "Alle Währungen und Banken beruhen letztlich auf

Vertrauen. Wenn dieses Vertrauen schwindet, ist das gesamte Finanzsystem

gefährdet."



Daniel Weitmann antwortete: "Golden Suisse beseitigt die Unsicherheit des

Vertrauens, indem sie das Geld direkt in physischem

in der Schweiz gelagert wird und weltweit genutzt werden kann. Es geht nicht nur

um Reichtum - es geht um Souveränität und Freiheit.



Golden Suisse präsentierte ihr Modell, das auf der jahrhundertealten Tradition

der Schweizer Goldbarrentresore beruht und mit modernen Bankensystemen ergänzt

wurde. Die Plattform ermöglicht Kunden, ihr in der Schweiz privat verwahrtes

Gold für weltweite Zahlungen, Überweisungen und Kartentransaktionen zu nutzen.

Durch die Verbindung von physischem Gold mit modernen Finanzschienen lässt

Goldene Suisse das Erbe des Goldstandards wieder aufleben und wahrt gleichzeitig

die zeitlosen Werte der Schweizer Privatsphäre sowie Neutralität.



Dieser Meilenstein unterstrich die führende Rolle von Goldenen Suisse bei der

Gestaltung der Zukunft des Vermögensschutzes für die prominentesten Familien der

Welt.



Multimedia:



Sehen Sie sich den Film "Golden Suisse - The Essence" an (Regie: Philip Walsch):



https://youtu.be/SULexj0sPMc?si=EUkiQg6Ozlyl_Rbu



Informationen zu Golden Suisse



Golden Suisse ist eine Schweizer Finanzgruppe, die sich auf Tresorgold, private

Vermögensverwaltung und Vermögensschutz spezialisiert hat. Gegründet auf den

Grundsätzen der Neutralität, Diskretion und Unabhängigkeit bietet Golden Suisse

sichere sowie souveräne Lösungen für den Vermögenserhalt in einer Zeit der

Unsicherheit. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.goldensuisse.com/



mailto:support@goldensuisse.com



Video - https://www.youtube.com/watch?v=SULexj0sPMc



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779677/Golden_Suisse_1.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779678/Golden_Suisse_2.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779679/Golden_Suisse_3.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779680/Golden_Suisse_4.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779681/Golden_Suisse_5.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779682/Golden_Suisse_6.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2583175/5525069/Golden_Suisse_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/golden-suisse-un

d-professor-joseph-stiglitz-veranstalten-globale-uhnwi-konferenz-302566453.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159001/6124920

OTS: Golden Suisse







Die Diskussionen konzentrierten sich auf die zunehmende Fragilität des globalenBankensystems, die Erosion des US-Dollars sowie die zunehmende Politisierung vonGeld und Zahlungsinfrastrukturen.Professor Stiglitz bemerkte: "Alle Währungen und Banken beruhen letztlich aufVertrauen. Wenn dieses Vertrauen schwindet, ist das gesamte Finanzsystemgefährdet."Daniel Weitmann antwortete: "Golden Suisse beseitigt die Unsicherheit desVertrauens, indem sie das Geld direkt in physischem Gold verankert, das privatin der Schweiz gelagert wird und weltweit genutzt werden kann. Es geht nicht nurum Reichtum - es geht um Souveränität und Freiheit.Golden Suisse präsentierte ihr Modell, das auf der jahrhundertealten Traditionder Schweizer Goldbarrentresore beruht und mit modernen Bankensystemen ergänztwurde. Die Plattform ermöglicht Kunden, ihr in der Schweiz privat verwahrtesGold für weltweite Zahlungen, Überweisungen und Kartentransaktionen zu nutzen.Durch die Verbindung von physischem Gold mit modernen Finanzschienen lässtGoldene Suisse das Erbe des Goldstandards wieder aufleben und wahrt gleichzeitigdie zeitlosen Werte der Schweizer Privatsphäre sowie Neutralität.Dieser Meilenstein unterstrich die führende Rolle von Goldenen Suisse bei derGestaltung der Zukunft des Vermögensschutzes für die prominentesten Familien derWelt.Multimedia:Sehen Sie sich den Film "Golden Suisse - The Essence" an (Regie: Philip Walsch):https://youtu.be/SULexj0sPMc?si=EUkiQg6Ozlyl_RbuInformationen zu Golden SuisseGolden Suisse ist eine Schweizer Finanzgruppe, die sich auf Tresorgold, privateVermögensverwaltung und Vermögensschutz spezialisiert hat. Gegründet auf denGrundsätzen der Neutralität, Diskretion und Unabhängigkeit bietet Golden Suissesichere sowie souveräne Lösungen für den Vermögenserhalt in einer Zeit derUnsicherheit. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.goldensuisse.com/mailto:support@goldensuisse.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=SULexj0sPMcFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2779677/Golden_Suisse_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2779678/Golden_Suisse_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2779679/Golden_Suisse_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2779680/Golden_Suisse_4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2779681/Golden_Suisse_5.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2779682/Golden_Suisse_6.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2583175/5525069/Golden_Suisse_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/golden-suisse-und-professor-joseph-stiglitz-veranstalten-globale-uhnwi-konferenz-302566453.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159001/6124920OTS: Golden Suisse