Golden Suisse und Professor Joseph Stiglitz veranstalten globale UHNWI-Konferenz
Zürich (ots/PRNewswire) - Am 10. September veranstaltete Golden Suisse eine
exklusive Privat gala für Vermögende im prestigeträchtigen The Dolder Grand in
Zürich und begrüßte mehr als 150 angesehene ultrareiche Privatpersonen
(Ultra-High-Net-Worth Individuals - UHNWIs) und Leiter von
Familienvermögensverwaltungen aus über 80 Ländern .
Die Grundsatzrede wurde von Professor Joseph Stiglitz , Nobelpreisträger -
Wirtschaftswissenschaftler , Autorität der Weltbank und einer der 100
einflussreichsten Denker der Welt, gehalten. Ebenfalls sprach Daniel Weitmann ,
Gründer von Golden Suisse , der die Mission des Unternehmens zur
Wiederherstellung von Stabilität, Sicherheit, Privatsphäre und Souveränität im
Schweizer Bankwesen erläuterte.
exklusive Privat gala für Vermögende im prestigeträchtigen The Dolder Grand in
Zürich und begrüßte mehr als 150 angesehene ultrareiche Privatpersonen
(Ultra-High-Net-Worth Individuals - UHNWIs) und Leiter von
Familienvermögensverwaltungen aus über 80 Ländern .
Die Grundsatzrede wurde von Professor Joseph Stiglitz , Nobelpreisträger -
Wirtschaftswissenschaftler , Autorität der Weltbank und einer der 100
einflussreichsten Denker der Welt, gehalten. Ebenfalls sprach Daniel Weitmann ,
Gründer von Golden Suisse , der die Mission des Unternehmens zur
Wiederherstellung von Stabilität, Sicherheit, Privatsphäre und Souveränität im
Schweizer Bankwesen erläuterte.
Die Diskussionen konzentrierten sich auf die zunehmende Fragilität des globalen
Bankensystems, die Erosion des US-Dollars sowie die zunehmende Politisierung von
Geld und Zahlungsinfrastrukturen.
Professor Stiglitz bemerkte: "Alle Währungen und Banken beruhen letztlich auf
Vertrauen. Wenn dieses Vertrauen schwindet, ist das gesamte Finanzsystem
gefährdet."
Daniel Weitmann antwortete: "Golden Suisse beseitigt die Unsicherheit des
Vertrauens, indem sie das Geld direkt in physischem Gold verankert, das privat
in der Schweiz gelagert wird und weltweit genutzt werden kann. Es geht nicht nur
um Reichtum - es geht um Souveränität und Freiheit.
Golden Suisse präsentierte ihr Modell, das auf der jahrhundertealten Tradition
der Schweizer Goldbarrentresore beruht und mit modernen Bankensystemen ergänzt
wurde. Die Plattform ermöglicht Kunden, ihr in der Schweiz privat verwahrtes
Gold für weltweite Zahlungen, Überweisungen und Kartentransaktionen zu nutzen.
Durch die Verbindung von physischem Gold mit modernen Finanzschienen lässt
Goldene Suisse das Erbe des Goldstandards wieder aufleben und wahrt gleichzeitig
die zeitlosen Werte der Schweizer Privatsphäre sowie Neutralität.
Dieser Meilenstein unterstrich die führende Rolle von Goldenen Suisse bei der
Gestaltung der Zukunft des Vermögensschutzes für die prominentesten Familien der
Welt.
Multimedia:
Sehen Sie sich den Film "Golden Suisse - The Essence" an (Regie: Philip Walsch):
https://youtu.be/SULexj0sPMc?si=EUkiQg6Ozlyl_Rbu
Informationen zu Golden Suisse
Golden Suisse ist eine Schweizer Finanzgruppe, die sich auf Tresorgold, private
Vermögensverwaltung und Vermögensschutz spezialisiert hat. Gegründet auf den
Grundsätzen der Neutralität, Diskretion und Unabhängigkeit bietet Golden Suisse
sichere sowie souveräne Lösungen für den Vermögenserhalt in einer Zeit der
Unsicherheit. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.goldensuisse.com/
mailto:support@goldensuisse.com
Video - https://www.youtube.com/watch?v=SULexj0sPMc
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779677/Golden_Suisse_1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779678/Golden_Suisse_2.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779679/Golden_Suisse_3.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779680/Golden_Suisse_4.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779681/Golden_Suisse_5.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779682/Golden_Suisse_6.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2583175/5525069/Golden_Suisse_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/golden-suisse-un
d-professor-joseph-stiglitz-veranstalten-globale-uhnwi-konferenz-302566453.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159001/6124920
OTS: Golden Suisse
Bankensystems, die Erosion des US-Dollars sowie die zunehmende Politisierung von
Geld und Zahlungsinfrastrukturen.
Professor Stiglitz bemerkte: "Alle Währungen und Banken beruhen letztlich auf
Vertrauen. Wenn dieses Vertrauen schwindet, ist das gesamte Finanzsystem
gefährdet."
Daniel Weitmann antwortete: "Golden Suisse beseitigt die Unsicherheit des
Vertrauens, indem sie das Geld direkt in physischem Gold verankert, das privat
in der Schweiz gelagert wird und weltweit genutzt werden kann. Es geht nicht nur
um Reichtum - es geht um Souveränität und Freiheit.
Golden Suisse präsentierte ihr Modell, das auf der jahrhundertealten Tradition
der Schweizer Goldbarrentresore beruht und mit modernen Bankensystemen ergänzt
wurde. Die Plattform ermöglicht Kunden, ihr in der Schweiz privat verwahrtes
Gold für weltweite Zahlungen, Überweisungen und Kartentransaktionen zu nutzen.
Durch die Verbindung von physischem Gold mit modernen Finanzschienen lässt
Goldene Suisse das Erbe des Goldstandards wieder aufleben und wahrt gleichzeitig
die zeitlosen Werte der Schweizer Privatsphäre sowie Neutralität.
Dieser Meilenstein unterstrich die führende Rolle von Goldenen Suisse bei der
Gestaltung der Zukunft des Vermögensschutzes für die prominentesten Familien der
Welt.
Multimedia:
Sehen Sie sich den Film "Golden Suisse - The Essence" an (Regie: Philip Walsch):
https://youtu.be/SULexj0sPMc?si=EUkiQg6Ozlyl_Rbu
Informationen zu Golden Suisse
Golden Suisse ist eine Schweizer Finanzgruppe, die sich auf Tresorgold, private
Vermögensverwaltung und Vermögensschutz spezialisiert hat. Gegründet auf den
Grundsätzen der Neutralität, Diskretion und Unabhängigkeit bietet Golden Suisse
sichere sowie souveräne Lösungen für den Vermögenserhalt in einer Zeit der
Unsicherheit. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.goldensuisse.com/
mailto:support@goldensuisse.com
Video - https://www.youtube.com/watch?v=SULexj0sPMc
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779677/Golden_Suisse_1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779678/Golden_Suisse_2.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779679/Golden_Suisse_3.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779680/Golden_Suisse_4.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779681/Golden_Suisse_5.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779682/Golden_Suisse_6.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2583175/5525069/Golden_Suisse_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/golden-suisse-un
d-professor-joseph-stiglitz-veranstalten-globale-uhnwi-konferenz-302566453.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159001/6124920
OTS: Golden Suisse
Autor folgen