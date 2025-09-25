    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Raiffeisen-Landesbank Steiermark beteiligt sich an CMTA AG

    Graz (ots) - Technologische Innovationskraft trifft auf Finanzstärke -
    Gemeinsames Ziel: Digitalisierung und Effizienz im institutionellen
    Anleihehandel

    Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG beteiligt sich mit 10 Prozent an der
    CMTA AG, einem der führenden Technologieanbieter für den digitalen
    institutionellen Anleihehandel in Europa. Diese Beteiligung markiert den Beginn
    einer langfristig angelegten, strategischen Partnerschaft mit dem Ziel,
    Kapitalmarktprozesse effizienter, transparenter und zugänglicher zu gestalten -
    für professionelle Investoren wie Emittenten gleichermaßen.

    " Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark und uns verbindet nicht nur der Standort,
    sondern vor allem die gemeinsamen Werte. Mit der RLB gewinnen wir einen
    strategischen Partner, der gemeinsam mit uns das Ziel verfolgt, einen besseren
    Kapitalmarkt für unser gesamtes Netzwerk zu schaffen. Wir freuen uns auf eine
    enge, nachhaltige Zusammenarbeit und den gemeinsamen Ausbau unserer Plattform
    sowie auf die Erschließung neuer Märkte " , so Christoph Müller, CEO der CMTA
    AG.

    Die Zukunft des Anleihehandels gestalten - mit KI, Marktwissen und regionaler
    Verankerung

    Durch die neue Partnerschaft mit der RLB Steiermark wird nicht nur das Wachstum
    beschleunigt, sondern auch eine Brücke zwischen Technologie und Bankexpertise
    geschlagen. Die Beteiligung ist bewusst als strategische Allianz ausgelegt - mit
    Fokus auf langfristiger Wertschöpfung, gemeinsamer Produktentwicklung und einer
    konsequenten Internationalisierungsstrategie.

    " Mit der Beteiligung an der Grazer CMTA AG investieren wir in ein regional
    verankertes FinTech mit internationalem Fokus. CMTA vereint technologische
    Innovationskraft mit regulatorischem Know-how und einem starken Netzwerk, das
    ist eine vielversprechende Kombination im digitalen Kapitalmarktumfeld. Die
    Plattform JAMES eröffnet zudem neue Möglichkeiten im Anleihehandel und ergänzt
    unser Kapitalmarktgeschäft gezielt. Mit dieser Partnerschaft stärken wir nicht
    nur unsere technologische Kompetenz, sondern auch die heimische Wirtschaft und
    den Finanzplatz Steiermark " , betont MMag. Martin Schaller, Generaldirektor der
    RLB Steiermark.

    Das investierte Kapital soll insbesondere in den technologischen Ausbau der
    Plattform, die Erweiterung des Produktportfolios sowie in die weitere gezielte
    Internationalisierung fließen.

    Als Spezialistin für den institutionellen Anleihenmarkt hat sich die CMTA AG mit
    ihrer eigens entwickelten Handelsplattform JAMES eine herausragende Position als
