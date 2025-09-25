Raiffeisen-Landesbank Steiermark beteiligt sich an CMTA AG

Graz (ots) - Technologische Innovationskraft trifft auf Finanzstärke -

Gemeinsames Ziel: Digitalisierung und Effizienz im institutionellen

Anleihehandel



Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG beteiligt sich mit 10 Prozent an der

CMTA AG, einem der führenden Technologieanbieter für den digitalen

institutionellen Anleihehandel in Europa. Diese Beteiligung markiert den Beginn

einer langfristig angelegten, strategischen Partnerschaft mit dem Ziel,

Kapitalmarktprozesse effizienter, transparenter und zugänglicher zu gestalten -

für professionelle Investoren wie Emittenten gleichermaßen.







sondern vor allem die gemeinsamen Werte. Mit der RLB gewinnen wir einen

strategischen Partner, der gemeinsam mit uns das Ziel verfolgt, einen besseren

Kapitalmarkt für unser gesamtes Netzwerk zu schaffen. Wir freuen uns auf eine

enge, nachhaltige Zusammenarbeit und den gemeinsamen Ausbau unserer Plattform

sowie auf die Erschließung neuer Märkte " , so Christoph Müller, CEO der CMTA

AG.



Die Zukunft des Anleihehandels gestalten - mit KI, Marktwissen und regionaler

Verankerung



Durch die neue Partnerschaft mit der RLB Steiermark wird nicht nur das Wachstum

beschleunigt, sondern auch eine Brücke zwischen Technologie und Bankexpertise

geschlagen. Die Beteiligung ist bewusst als strategische

Fokus auf langfristiger Wertschöpfung, gemeinsamer Produktentwicklung und einer

konsequenten Internationalisierungsstrategie.



" Mit der Beteiligung an der Grazer CMTA AG investieren wir in ein regional

verankertes FinTech mit internationalem Fokus. CMTA vereint technologische

Innovationskraft mit regulatorischem Know-how und einem starken Netzwerk, das

ist eine vielversprechende Kombination im digitalen Kapitalmarktumfeld. Die

Plattform JAMES eröffnet zudem neue Möglichkeiten im Anleihehandel und ergänzt

unser Kapitalmarktgeschäft gezielt. Mit dieser Partnerschaft stärken wir nicht

nur unsere technologische Kompetenz, sondern auch die heimische Wirtschaft und

den Finanzplatz Steiermark " , betont MMag. Martin Schaller, Generaldirektor der

RLB Steiermark.



Das investierte Kapital soll insbesondere in den technologischen Ausbau der

Plattform, die Erweiterung des Produktportfolios sowie in die weitere gezielte

Internationalisierung fließen.



Als Spezialistin für den institutionellen Anleihenmarkt hat sich die CMTA AG mit

ihrer eigens entwickelten Handelsplattform JAMES eine herausragende Position als Seite 1 von 2 Seite 2 ►





