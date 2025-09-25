Starke Allianz im Kapitalmarkt
Raiffeisen-Landesbank Steiermark beteiligt sich an CMTA AG
Graz (ots) - Technologische Innovationskraft trifft auf Finanzstärke -
Gemeinsames Ziel: Digitalisierung und Effizienz im institutionellen
Anleihehandel
Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG beteiligt sich mit 10 Prozent an der
CMTA AG, einem der führenden Technologieanbieter für den digitalen
institutionellen Anleihehandel in Europa. Diese Beteiligung markiert den Beginn
einer langfristig angelegten, strategischen Partnerschaft mit dem Ziel,
Kapitalmarktprozesse effizienter, transparenter und zugänglicher zu gestalten -
für professionelle Investoren wie Emittenten gleichermaßen.
" Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark und uns verbindet nicht nur der Standort,
sondern vor allem die gemeinsamen Werte. Mit der RLB gewinnen wir einen
strategischen Partner, der gemeinsam mit uns das Ziel verfolgt, einen besseren
Kapitalmarkt für unser gesamtes Netzwerk zu schaffen. Wir freuen uns auf eine
enge, nachhaltige Zusammenarbeit und den gemeinsamen Ausbau unserer Plattform
sowie auf die Erschließung neuer Märkte " , so Christoph Müller, CEO der CMTA
AG.
Die Zukunft des Anleihehandels gestalten - mit KI, Marktwissen und regionaler
Verankerung
Durch die neue Partnerschaft mit der RLB Steiermark wird nicht nur das Wachstum
beschleunigt, sondern auch eine Brücke zwischen Technologie und Bankexpertise
geschlagen. Die Beteiligung ist bewusst als strategische Allianz ausgelegt - mit
Fokus auf langfristiger Wertschöpfung, gemeinsamer Produktentwicklung und einer
konsequenten Internationalisierungsstrategie.
" Mit der Beteiligung an der Grazer CMTA AG investieren wir in ein regional
verankertes FinTech mit internationalem Fokus. CMTA vereint technologische
Innovationskraft mit regulatorischem Know-how und einem starken Netzwerk, das
ist eine vielversprechende Kombination im digitalen Kapitalmarktumfeld. Die
Plattform JAMES eröffnet zudem neue Möglichkeiten im Anleihehandel und ergänzt
unser Kapitalmarktgeschäft gezielt. Mit dieser Partnerschaft stärken wir nicht
nur unsere technologische Kompetenz, sondern auch die heimische Wirtschaft und
den Finanzplatz Steiermark " , betont MMag. Martin Schaller, Generaldirektor der
RLB Steiermark.
Das investierte Kapital soll insbesondere in den technologischen Ausbau der
Plattform, die Erweiterung des Produktportfolios sowie in die weitere gezielte
Internationalisierung fließen.
Als Spezialistin für den institutionellen Anleihenmarkt hat sich die CMTA AG mit
ihrer eigens entwickelten Handelsplattform JAMES eine herausragende Position als
