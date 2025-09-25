Investition in Höhe von 54 Millionen Euro in die Anlage von AGCO Power

DULUTH, Georgia, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO), ein Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und Präzisionslandtechnik, gab bekannt, dass sein Geschäftsbereich AGCO Power neue Produktionsstätten in Linnavuori, Finnland, eröffnet, um die Wettbewerbsfähigkeit der Fertigung zu stärken und die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft in der modernen Energieerzeugung hervorzuheben. Die Investition in Höhe von 54 Millionen Euro ist Teil der zuvor von der AGCO Corporation zugesagten 70 Millionen Euro für das Motorenwerk in Linnavuori.

Neue Produktionskapazitäten und eine stärkere Rolle für die Kreislaufwirtschaft

Die neuen Anlagen umfassen eine hochmoderne Fertigungshalle für die Herstellung von Komponenten für stufenlose Getriebe („Continuously Variable Transmission", CVT) und Zylinderköpfe für den neuesten CORE-Motor von AGCO Power. Der erweiterte Bereich für die Wiederaufbereitung erhöht die Kapazität des Werks zur Produktion wiederaufbereiteter Motoren.

AGCO Power ist Teil der AGCO Corporation. Das Werk in Linnavuori stellt Motoren für die weltweit führenden Traktormarken von AGCO her – Fendt, Massey Ferguson und Valtra.

Das globale Kompetenzzentrum von AGCO in Finnland

„Diese Investition in die Bearbeitung stärkt die Rolle von Linnavuori als globales Kompetenzzentrum für Motoren von AGCO. Wir investieren in modernste Produktionstechnologie und nachhaltige Lösungen, die Landwirte auf der ganzen Welt unterstützen", erklärt Kelvin Bennett, Senior-Vizepräsident Engineering bei AGCO.

Linnavuori, das gemessen am Volumen bereits Finnlands größter Standort für die Herstellung von Getrieben ist, hat seine Kapazitäten um 5.600 Quadratmeter neue Produktionsfläche erweitert.

Wiederaufarbeitung – Kreislaufwirtschaft in der Praxis seit über einem halben Jahrhundert

Stefan Caspari, Senior-Vizepräsident Kundenerfahrung und Geschäftseffizienz bei AGCO, betont, dass die Ausweitung der Wiederaufarbeitung die langfristige Strategie des Unternehmens und den „Farmer First"-Ansatz unterstützt.

„Landwirte legen großen Wert auf die Gesamtbetriebskosten. Durch diese Erweiterung kann AGCO sie nicht nur bei Investitionen in neue Maschinen besser unterstützen, sondern auch bei der Wartung bestehender Maschinen durch kostengünstigere Wiederaufbereitungslösungen", erklärt Caspari.

AGCO Power überholt seit über 50 Jahren Motoren und hat 1990 mit der systematischen Wiederaufbereitung begonnen. Derzeit werden jährlich über 1.000 Motoren wiederaufbereitet, und mit den neuen Anlagen wird die maximale Kapazität 2.500 Motoren pro Jahr erreichen.