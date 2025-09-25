Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 128,35 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,73 Prozent.

Zahlen zur Geldmengenentwicklung in der Eurozone stützten den Anleihemarkt ein wenig. Das Wachstum der Geldmenge hat sich im August auf eine Jahresrate von 2,9 Prozent abgeschwächt. "Seit Februar dieses Jahres pendelt die Jahresrate unterhalb der 4-Prozent-Marke, sodass sich davon weder starke Konjunkturhoffnungen noch monetärer Inflationsdruck ableiten lassen", schreiben Experten der Helaba. "Insgesamt sollten die Zinserwartungen von den Zahlen kaum beeinflusst werden."