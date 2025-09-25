    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    AKTIE IM FOKUS

    Gewinnmitnahmen bei Siemens Energy - Bei 100 Euro gedreht

    • Siemens Energy erreicht 100-Euro-Marke, dann Rückgang.
    • Anleger realisieren Gewinne nach starkem Kursanstieg.
    • Analyst optimistisch: Hohe Gewinne durch Strombedarf.
    AKTIE IM FOKUS - Gewinnmitnahmen bei Siemens Energy - Bei 100 Euro gedreht
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der gute Lauf von Siemens Energy ist am Donnerstag an der 100-Euro-Marke zu Ende gegangen. Nach einem sehr optimistischen Kursziel eines Analysten zunächst noch höher gestartet, drehte der Kurs des Energietechnik-Konzerns auf seinem Hoch seit Mitte August bei exakt 100 Euro ab. Zuletzt sackte er deutlich mit fast vier Prozent ins Minus.

    Anleger nutzten den Anstieg um ein Fünftel seit dem Zwischentief von Anfang September, um Kasse zu machen. Vorerst zeigte sich die Aktie aber an der 50-Tage-Linie stabilisiert. Diese ist ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend.

    Abgesehen von der Rüstungsrally bei Rheinmetall und den ebenfalls etwas stärker gestiegenen Commerzbank-Aktien ist Siemens Energy 2025 der drittbeste Dax-Wert. Unter anderem liegt dies an der Fantasie der Anleger, dass der schnell wachsende Strombedarf für Rechenzentren dem Unternehmen hohe Gewinne einbringt. Auch Analyst Alexander Jones von der Bank of America zeigte sich sehr optimistisch, indem er die Papiere auf die "Europe 1 List" mit den besten europäischen Anlageideen der Bank setzte.

    Jones geht davon aus, dass sich die Bayern im November ambitioniertere Mittelfristziele setzen und zudem künftig eine klarere Ausschüttungspolitik verfolgen werden. Das Umsatz- und Gewinnnwachstum von Siemens Energy wird seiner Meinung nach am Markt deutlich unterschätzt. Die Bewertung der Aktie lasse auch die üppigen Barmittel außen vor, die das Unternehmen erwirtschafte.

    Darüber hinaus rechnet Jones mit Fortschritten, den Aderlass im Windkraftgeschäft zu beenden. Die Windkraft-Tochter Gamesa hatte den Konzern 2023 noch in Bedrängnis gebracht und den Kurs bis auf das Rekordtief von 6,40 Euro gedrückt. Damals waren wegen Milliardenverlusten Staatsgarantien notwendig geworden. Dann aber begann eine Rally, die Siemens Energy 2024 mit einer Vervierfachung zum Überflieger im Dax machte. 2025 ist bislang nochmals ein Anstieg um 88 Prozent hinzugekommen./tih/ag/jha/

    Siemens Energy

    -3,68 %
    +7,27 %
    +7,06 %
    +7,72 %
    +200,73 %
    +759,68 %
    +341,27 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 95,52 auf Tradegate (25. September 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +7,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 75,79 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -60,95 %/-3,95 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
