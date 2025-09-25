Einer mit der Angelegenheit vertrauten Person zufolge erreichte die Nachfrage mit fast 88 Milliarden US-Dollar ihren Höhepunkt. Der Technologieriese, dessen Wert sich in diesem Jahr fast verdoppelt hat, hat die Schuldtitel in sechs Tranchen ausgegeben, darunter eine seltene 40-jährige Anleihe, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Oracle hat am Mittwoch US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating im Wert von 18 Milliarden US-Dollar verkauft. Dies war der zweitgrößte Deal des Marktes in diesem Jahr. Der Softwarehersteller erhöht seine Ausgaben, um den Anforderungen des Booms im KI-Bereich gerecht zu werden.

Diese Anleihe wird 1,37 Prozentpunkte über vergleichbaren Staatsanleihen rentieren, verglichen mit dem anfänglichen Preis von etwas 1,65 Prozentpunkten. Eine Tranche mit variablem Zinssatz wurde während der Syndizierung gestrichen. Die Schuldenerhöhung erfolgt, während Oracle beginnt, umfangreiche Cloud-Infrastruktur-Verträge mit Kunden wie OpenAI und Meta abzuschließen, die die Ausgaben des Unternehmens in die Höhe treiben.

In den nächsten Jahren wird das Unternehmen voraussichtlich Hunderte Milliarden US-Dollar für Miete und Betrieb von Rechenzentren ausgeben. Der Softwarekonzern lag im hart umkämpften Markt für Cloud-Infrastruktur jahrelang hinter den drei größten Anbietern – Amazon, Microsoft und Alphabet. Nachdem Oracle wichtige Cloud-Deals abgeschlossen hat, muss es nun für die Vorlaufkosten aufkommen. Oracles Cashflow war in diesem Jahr erstmals seit 1992 negativ.

Analysten erwarten, dass der Wert in den kommenden Jahren im freien Fall verharren wird, bevor er 2029 wieder positiv ausfällt. Der Erlös aus dem Anleiheverkauf kann für Kapitalausgaben, zukünftige Investitionen oder für andere allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Schuldentilgung, verwendet werden.

Oracle hatte Ende August langfristige Schulden im Wert von rund 95 Milliarden US-Dollar ausstehend, wie aus einer Wertpapieranmeldung hervorgeht. Mit der am Mittwoch erfolgten Schuldenvereinbarung könnte Oracles Verschuldungsgrad im Verhältnis zu seinen Erträgen steigen, das Unternehmen dürfte jedoch weiterhin in der Liga sein, seine erstklassigen Ratings zu halten, meinen Robert Schiffman und Alex Reid, Intelligence-Analysten vom Bloomberg.

"Es geht nicht darum, dass die Leute kommen, wenn wir es bauen", sagte Schiffman in einem Interview über Oracle. "Sie sind bereits da, die Verträge sind abgeschlossen, die Nachfrage ist da. Jetzt müssen sie nur noch die Infrastruktur aufbauen. Und ich denke, deshalb sind die Leute so zuversichtlich, was die Kreditvergabe angeht und können sich so viel Geld zu relativ günstigen Zinsen leihen."

Das Unternehmen ist bereits der größte Emittent in einem Index von Technologieunternehmen mit Investment-Grade-Rating, und sein Mega-Verkauf am Mittwoch könnte nur einer von vielen sein, die noch folgen werden, während die Unternehmen ihre KI-Infrastruktur ausbauen. Nach Schätzungen des Research-Unternehmens CreditSights muss das Unternehmen bis 2028 rund 65 Milliarden US-Dollar an Schulden aufnehmen, um sein Wachstum zu finanzieren. Zuletzt hatte es im Januar Schulden veräußert.

Investoren beobachten aufmerksam alle Änderungen an Oracles Finanzstrategie, nachdem das Unternehmen Anfang der Woche die Ablösung des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Safra Catz bekannt gab. "Es besteht Unsicherheit darüber, ob die strenge Kostendisziplin unter Safra Catz beeinträchtigt werden könnte", schrieb Brent Thill, Analyst bei Jefferies, am Montag.

Der Verkauf der Anleihen im Wert von 18 Milliarden US-Dollar hilft Oracle, die erforderlichen Kapitalressourcen zu beschaffen, um die Cloud-Infrastruktur und KI-Investitionen auszubauen. Diese Investitionen könnten zu langsamen, aber nachhaltigen Wachstumssteigerungen führen. Wenn die Investitionen in KI-Infratstruktur erfolgreich sind und Oracle neue Cloud-Verträge abschließt, könnte dies zu einem starken Umsatzwachstun und damit zu einer positiven Kursentwicklung führen.

Die hohe Nachfrage nach den Anleihen (88 Milliarden US-Dollar) zeigt, dass Investoren Vertrauen in Oracle haben, was positiv für die Aktienentwicklung sein kann. Der Erfolg des Anleiheverkaufs könnte das Vertrauen der Marktteilnehmer in Oracle stärken.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 257,7EUR auf Tradegate (25. September 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

