    Steigende Wohnungspreise im Westen Deutschlands - bis zu 10 Prozent Verteuerung binnen eines Jahres

    Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Bestandswohnungen
    in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Nordrhein-Westfalen, Hessen,
    Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigt:

    - In 113 von 121 Städten und Kreisen haben sich Eigentumswohnungen im Vergleich
    zum Vorjahr verteuert
    - Großstädte: Frankfurt (+4,0 Prozent) und Köln (+5,4 Prozent) mit moderaten
    Anstiegen; Mainz (+10,4 Prozent) mit stärkster Verteuerung
    - Landkreise: deutlichste Preisanstiege in nordrhein-westfälischen Kreisen Unna
    (+10,0 Prozent) und Rhein-Erft-Kreis (+9,0 Prozent)
    - Preisniveau trotz jüngster Anstiege vielerorts noch niedriger als 2022 - in
    der Spitze um 13,5 Prozent

    Die Immobilienpreise im Westen Deutschlands befinden sich wieder im Aufschwung.
    In 113 von 121 kreisfreien Städten und Landkreisen haben sich die Angebotspreise
    von Bestandswohnungen binnen eines Jahres erhöht . Im Rhein-Main-Gebiet und in
    Nordrhein-Westfalen betrugen die Anstiege sogar bis zu 10 Prozent . Dennoch
    befinden sich die Wohnungspreise in den meisten Regionen immer noch unter den
    bisherigen Höchstständen des Jahres 2022, was insbesondere am nach wie vor hohen
    Zinsniveau liegt. Das zeigt eine aktuelle Analyse von immowelt, in der die
    durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3
    Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in den kreisfreien Städten und
    Landkreisen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland
    untersucht wurden.

    "Die Immobilienmärkte im Westen Deutschlands haben nach mehreren Jahren
    stagnierender oder sinkender Preise wieder an Dynamik gewonnen", sagt immowelt
    Geschäftsführer Dr. Robert Wagner . "Während die Preise in den Metropolen
    zumeist moderat steigen, sind es vor allem angrenzende ländliche Regionen sowie
    kleinere Großstädte, die aktuell die kräftigsten Zuwächse verzeichnen. Trotz der
    jüngsten Anstiege profitieren Kaufinteressenten allerdings nach wie vor
    vielerorts von einem niedrigeren Preisniveau als am bisherigen Höhepunkt des
    Immobilienbooms vor 3 Jahren."

    Moderate Anstiege in Metropolen; größtes Plus in Mainz

    In den bevölkerungsreichsten Städten des Westens kam es innerhalb der
    vergangenen 12 Monate überwiegend zu moderaten Preissteigerungen. In Köln legten
    die Angebotspreise von Bestandswohnungen binnen 12 Monaten um 5,4 Prozent auf
    4.940 Euro pro Quadratmeter zu, in Düsseldorf um 3,9 Prozent auf 4.274 Euro.
    Nach den Rückgängen der Vorjahre haben sich die Immobilienpreise in beiden
    Städten somit wieder stabilisiert. Das gleiche gilt für Frankfurt am Main , wo
    sich Eigentumswohnungen um 4,0 Prozent auf 5.610 Euro verteuerten.
