Steigende Wohnungspreise im Westen Deutschlands - bis zu 10 Prozent Verteuerung binnen eines Jahres

Die Immobilienpreise im Westen Deutschlands befinden sich wieder im Aufschwung.In 113 von 121 kreisfreien Städten und Landkreisen haben sich die Angebotspreisevon Bestandswohnungen binnen eines Jahres erhöht . Im Rhein-Main-Gebiet und inNordrhein-Westfalen betrugen die Anstiege sogar bis zu 10 Prozent . Dennochbefinden sich die Wohnungspreise in den meisten Regionen immer noch unter denbisherigen Höchstständen des Jahres 2022, was insbesondere am nach wie vor hohenZinsniveau liegt. Das zeigt eine aktuelle Analyse von immowelt, in der diedurchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in den kreisfreien Städten undLandkreisen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarlanduntersucht wurden."Die Immobilienmärkte im Westen Deutschlands haben nach mehreren Jahrenstagnierender oder sinkender Preise wieder an Dynamik gewonnen", sagt immoweltGeschäftsführer Dr. Robert Wagner . "Während die Preise in den Metropolenzumeist moderat steigen, sind es vor allem angrenzende ländliche Regionen sowiekleinere Großstädte, die aktuell die kräftigsten Zuwächse verzeichnen. Trotz derjüngsten Anstiege profitieren Kaufinteressenten allerdings nach wie vorvielerorts von einem niedrigeren Preisniveau als am bisherigen Höhepunkt desImmobilienbooms vor 3 Jahren."Moderate Anstiege in Metropolen; größtes Plus in MainzIn den bevölkerungsreichsten Städten des Westens kam es innerhalb dervergangenen 12 Monate überwiegend zu moderaten Preissteigerungen. In Köln legtendie Angebotspreise von Bestandswohnungen binnen 12 Monaten um 5,4 Prozent auf4.940 Euro pro Quadratmeter zu, in Düsseldorf um 3,9 Prozent auf 4.274 Euro.Nach den Rückgängen der Vorjahre haben sich die Immobilienpreise in beidenStädten somit wieder stabilisiert. Das gleiche gilt für Frankfurt am Main , wosich Eigentumswohnungen um 4,0 Prozent auf 5.610 Euro verteuerten.