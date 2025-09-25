VESTIAIRE COLLECTIVE VERÖFFENTLICHT ERSTEN MENSWEAR RESALE REPORT IM RAHMEN DER EINFÜHRUNG DER HERRENKATEGORIE

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/vestiaire_collective/9357751-en-releases-first-menswear-resale-report-mens-category-launch

PARIS, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Vestiaire Collective, die weltweit führende Plattform für gebrauchte Luxusmode, veröffentlicht den ersten Bericht zur zirkulären Mode für Herren. Dieser Bericht ist Teil der strategischen Entwicklung, um mit der Einführung einer eigenen Herren-Kategorie weiter zu expandieren. Dieses neue Kapitel markiert einen entscheidenden Schritt in Vestiaire Collectives Mission, die zirkuläre Mode zu beschleunigen und Männer in den Mittelpunkt des Wiederverkaufs zu stellen.

Der Bericht bietet exklusive Einblicke in die sich schnell entwickelnde Dynamik des Luxus-Wiederverkaufs für Männer. Er zeigt, wie Männer gebrauchte Mode kaufen und verkaufen, hebt klassische Marken und Kultstücke hervor und analysiert globale Trends in der Herrenmode. Der Bericht beweist, dass Wiederverkauf keine Nische mehr ist, sondern den Konsum von Luxus neu definiert.

Schnelles Kategorie-Wachstum: Das Herrensortiment ist in den letzten drei Jahren um 88 % gewachsen und zählt zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der Plattform.

Neue Denkweise im Luxus: 70 % der Männer kaufen mit Blick auf das Wiederverkaufspotenzial und sehen Mode als Ausdruck persönlicher Identität und kluge Investition.*

„Herrenmode ist eines unserer am schnellsten wachsenden Segmente und spiegelt einen grundlegenden Wandel wider: Männer nehmen bewusst am Luxus-Wiederverkauf teil und schätzen Exklusivität, besseren Zugang zu Luxus und Investitionspotenzial. Diese Einführung stärkt unsere Multi-Kategorie-Strategie und ermöglicht es uns, diese Marktchance zu nutzen", sagt Maximilian Bittner, CEO.

Herrenmode als neue Kategorie

Seit 2009 ist Vestiaire Collective Vorreiter im Luxus-Wiederverkauf. Mit dem neuen Angebot für Herrenmode stärkt die Plattform ihre Position als globale Anlaufstelle für gebrauchte Luxusartikel aller Kategorien – von Damenmode bis Schmuck und jetzt auch mit erweitertem Herrensortiment.

Herrenmode erschließt eine neue Zielgruppe: 59 % der männlichen Kunden sind Millennials oder Gen Z, gegenüber 50 % der weiblichen Kunden. Dieser demografische Wandel bestätigt Männer als wichtige Treiber der nächsten Modewelle.

Wichtigste Gründe für Wiederverkauf laut Bericht „The Future of Resale: Menswear Edition":

Wert: 74 % nennen günstige Preise und Erschwinglichkeit.

74 % nennen günstige Preise und Erschwinglichkeit. Exklusivität: Seltene und limitierte Stücke wie Balenciagas „Armor"-Handschuhe und Audemars Piguet Royal Oak in Gelbgold.

Seltene und limitierte Stücke wie Balenciagas „Armor"-Handschuhe und Audemars Piguet Royal Oak in Gelbgold. Nachhaltigkeit: 39 % schätzen Umweltvorteile; 70 % pflegen ihre Kleidung, weil sie sie wiederverkaufen können.

Marken und Kategorien im Fokus:

Meistgesehene Artikel: Louis Vuitton Taschen, Rolex Uhren

Aufstrebende Marken: Ami (+300 %), Zegna (+260 %), Jean Paul Gaultier (+200 %)**

(+200 %)** Top-Kategorien: Jacken, Sneaker, Pullover

Vollständiger Bericht HIER

*Quelle: BCG x Vestiaire Collective, 2025

**Zeitraum: 24. Juli bis 25. Juni vs. 23. Juli bis 24. Juni

