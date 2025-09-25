H & M Hennes & Mauritz (B) - Aktienkurs springt nach oben +10,85 % - 25.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie. Mit einer Performance von +10,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

H & M ist ein führender Modehändler, der erschwingliche und trendige Kleidung weltweit anbietet. Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und einem breiten Filialnetzwerk behauptet sich das Unternehmen erfolgreich gegen Konkurrenten wie Zara und Uniqlo.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von H & M Hennes & Mauritz (B) einen Gewinn von +21,54 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie damit um +0,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei H & M Hennes & Mauritz (B) auf +9,06 %.

H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,18 % 1 Monat +8,14 % 3 Monate +21,54 % 1 Jahr -12,60 %

Informationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. H & M Hennes & Mauritz (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,80 Mrd. wert.

H&M hat mit unerwartet starken Quartalszahlen überzeugt. Der operative Gewinn stieg um 40 Prozent, was die Aktie um fast 12 Prozent ansteigen ließ. Tournaround voraus?

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.