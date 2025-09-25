    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    PUMA Aktie steigt - 25.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher um +3,17 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA Aktie steigt - 25.09.2025
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +3,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Puma SE!
    Short
    22,47€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21,01€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PUMA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,50 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -6,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PUMA auf -51,60 %.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,45 %
    1 Monat +13,67 %
    3 Monate -2,50 %
    1 Jahr -40,09 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Puma Aktie, die von Analysten als unterbewertet angesehen wird. Nutzer spekulieren über einen möglichen Verkaufspreis von 10 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 8,8 Milliarden Euro, was den Kurs auf etwa 60 Euro heben könnte. Gleichzeitig wird auf die niedrigen Handelsvolumina hingewiesen, die auf eine stagnierende Entwicklung deuten. Einige Anleger äußern Bedenken über ihre Investitionen und die allgemeine Marktlage.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,31 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 25.09. - FTSE Athex 20 stark +1,00 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +2,23 %
    -6,45 %
    +13,67 %
    -2,50 %
    -40,09 %
    -58,92 %
    -72,83 %
    +22,73 %
    +1.446,48 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! PUMA Aktie steigt - 25.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher um +3,17 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.