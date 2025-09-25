PUMA Aktie steigt - 25.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +3,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PUMA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,50 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -6,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PUMA auf -51,60 %.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,45 % 1 Monat +13,67 % 3 Monate -2,50 % 1 Jahr -40,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Puma Aktie, die von Analysten als unterbewertet angesehen wird. Nutzer spekulieren über einen möglichen Verkaufspreis von 10 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 8,8 Milliarden Euro, was den Kurs auf etwa 60 Euro heben könnte. Gleichzeitig wird auf die niedrigen Handelsvolumina hingewiesen, die auf eine stagnierende Entwicklung deuten. Einige Anleger äußern Bedenken über ihre Investitionen und die allgemeine Marktlage.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,31 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.