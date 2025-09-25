    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    TeamViewer Aktie legt zu - 25.09.2025

    Am 25.09.2025 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um +2,36 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    TeamViewer Aktie legt zu - 25.09.2025
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die TeamViewer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,36 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TeamViewer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,00 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +3,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TeamViewer auf -8,64 %.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,95 %
    1 Monat -3,50 %
    3 Monate -12,00 %
    1 Jahr -26,04 %

    wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die seit längerem seitwärts verläuft. Anleger sind besorgt über die fehlende Kommunikation des Managements und die anhaltende Kursschwäche. Es gibt unterschiedliche Meinungen zur Bewertung, wobei einige die Aktie als unterbewertet ansehen. Zudem wird die Unsicherheit über die Unternehmensstrategie und die Auswirkungen von Großaktionären thematisiert, während sich die Anleger mehr Transparenz und positive Nachrichten wünschen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. wert.

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +2,47 %
    +3,95 %
    -3,50 %
    -12,00 %
    -26,04 %
    +7,71 %
    -79,38 %
    -70,50 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



    
    
    

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
