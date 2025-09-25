    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Myricals gewinnt mit 4Tree Capital starken Wachstumspartner - Hamburger Supplement Marke setzt auf nachhaltigen Wachstumskurs

    Hamburg (ots) - Die auf funktionale Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte
    Brand Myricals gibt heute den Einstieg von 4Tree Capital als strategischen
    Investor bekannt. Mit der Beteiligung des Hamburger Wachstumsfonds will Myricals
    seine Marktposition in Europa stärken, das Produktportfolio erweitern und den
    Ausbau diverser Vertriebskanäle weiter vorantreiben.

    Myricals hat sich seit der Gründung einen Namen als moderne Supplement Marke
    gemacht, die auf wissenschaftlich fundierten Rezepturen, hochwertige und
    natürliche Inhaltsstoffe und ein stylisches Markenbild setzt. Die Produkte - von
    Daily Essentials bis hin zu Performance Boostern - sprechen eine
    gesundheitsbewusste Zielgruppe an und haben sich im Onlinehandel etabliert.

    "Mit 4Tree Capital haben wir genau den Partner gefunden, der unsere Vision teilt
    : wirksame Supplements für jeden Tag. Die Erfahrung von 4Tree im Bereich
    skalierbarer Consumer Brands und nachhaltiger Unternehmensentwicklung ist für
    uns ein echter Gewinn" , erklären die Gründer und CEOs Sanja Bonelli und
    Maximilian Lang.

    Auch auf Investorenseite zeigt man sich überzeugt von der Partnerschaft :

    "Myricals beweist, dass Innovation und Markenstärke im Supplement Markt Hand in
    Hand gehen können. Wir freuen uns, das Team auf seinem weiteren, ehrgeizigen
    Wachstumskurs aktiv begleiten zu dürfen," erläutert Malte Reitzig
    (geschäftsführender Gesellschafter der 4Tree Capital Ventures GmbH) .

    Über Myricals :

    Myricals ist eine moderne Supplement Marke aus Hamburg, die sich auf wirksame
    und funktionale Nahrungsergänzungsmittel für einen gesünderen Lebensstil
    spezialisiert hat. Mit Fokus auf Qualität, Transparenz und Design hat sich das
    Unternehmen als Pionier einer neuen Generation von Health Brands etabliert.

    Über 4Tree Capital :

    4Tree Capital ist ein bankenunabhängiges, inhabergeführtes Multi-Family-Office
    aus Hamburg, das über die 4Tree Capital Ventures seine Kunden auch in
    Direktbeteiligungen investiert. 4Tree Capital unterstützt hierbei aktiv
    ambitionierte Geschäftsmodelle mit Kapital, Know-how und Netzwerk beim
    nachhaltigen Ausbau ihrer Marktposition.

    Pressekontakt:

    Malte Reitzig
    Telefon +49 (0)40 - 537 996 84 - 50
    E-Mail mailto:malte.reitzig@4treecapital.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181045/6124945
    OTS: 4Tree Capital X




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Myricals gewinnt mit 4Tree Capital starken Wachstumspartner - Hamburger Supplement Marke setzt auf nachhaltigen Wachstumskurs Die auf funktionale Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Brand Myricals gibt heute den Einstieg von 4Tree Capital als strategischen Investor bekannt. Mit der Beteiligung des Hamburger Wachstumsfonds will Myricals seine Marktposition in Europa …