Myricals gewinnt mit 4Tree Capital starken Wachstumspartner - Hamburger Supplement Marke setzt auf nachhaltigen Wachstumskurs

Hamburg (ots) - Die auf funktionale Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte

Brand Myricals gibt heute den Einstieg von 4Tree Capital als strategischen

Investor bekannt. Mit der Beteiligung des Hamburger Wachstumsfonds will Myricals

seine Marktposition in Europa stärken, das Produktportfolio erweitern und den

Ausbau diverser Vertriebskanäle weiter vorantreiben.



Myricals hat sich seit der Gründung einen Namen als moderne Supplement Marke

gemacht, die auf wissenschaftlich fundierten Rezepturen, hochwertige und

natürliche Inhaltsstoffe und ein stylisches Markenbild setzt. Die Produkte - von

Daily Essentials bis hin zu Performance Boostern - sprechen eine

gesundheitsbewusste Zielgruppe an und haben sich im Onlinehandel etabliert.





"Mit 4Tree Capital haben wir genau den Partner gefunden, der unsere Vision teilt

: wirksame Supplements für jeden Tag. Die Erfahrung von 4Tree im Bereich

skalierbarer Consumer Brands und nachhaltiger Unternehmensentwicklung ist für

uns ein echter Gewinn" , erklären die Gründer und CEOs Sanja Bonelli und

Maximilian Lang.



Auch auf Investorenseite zeigt man sich überzeugt von der Partnerschaft :



"Myricals beweist, dass Innovation und Markenstärke im Supplement Markt Hand in

Hand gehen können. Wir freuen uns, das Team auf seinem weiteren, ehrgeizigen

Wachstumskurs aktiv begleiten zu dürfen," erläutert Malte Reitzig

(geschäftsführender Gesellschafter der 4Tree Capital Ventures GmbH) .



Über Myricals :



Myricals ist eine moderne Supplement Marke aus Hamburg, die sich auf wirksame

und funktionale Nahrungsergänzungsmittel für einen gesünderen Lebensstil

spezialisiert hat. Mit Fokus auf Qualität, Transparenz und Design hat sich das

Unternehmen als Pionier einer neuen Generation von Health Brands etabliert.



Über 4Tree Capital :



4Tree Capital ist ein bankenunabhängiges, inhabergeführtes Multi-Family-Office

aus Hamburg, das über die 4Tree Capital Ventures seine Kunden auch in

Direktbeteiligungen investiert. 4Tree Capital unterstützt hierbei aktiv

ambitionierte Geschäftsmodelle mit Kapital, Know-how und Netzwerk beim

nachhaltigen Ausbau ihrer Marktposition.



