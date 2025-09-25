    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Konjunktur am Bau weiter durchwachsen

    Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zur
    Konjunktur im Bauhauptgewerbe für Juli 2025 kommentiert Felix Pakleppa,
    Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB):

    "Wir sehen im Jahresverlauf erfreulicherweise eine Stabilisierung der
    Wohnungsbauaufträge. Mit 11,8 Mrd. Euro bis Juli 2025 lag das Auftragsvolumen
    knapp 12 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Real sind das aber immer noch ein
    Viertel weniger Aufträge als vor der Krise 2022.

    Damit der Wohnungsbau wieder richtig in Gang kommt, braucht es neben dem
    Bau-Turbo die Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten Förderimpulse -
    für Projekte im Bauüberhang ebenso wie für neue Vorhaben. Denn bei den neu
    eingehenden Baugenehmigungen ist bislang keine nachhaltige Trendwende erkennbar.

    Wirtschaftsbau

    Auch im Wirtschaftsbau bleiben die Signale gemischt. "Großprojekte sorgen für
    extreme Ausschläge. Im Juli legte der Hochbau um 30 Prozent zu, nachdem er im
    Mai noch zweistellig eingebrochen war. Insgesamt summieren sich die Aufträge
    hier bis Juli auf ca. 13 Mrd. Euro - rund 750 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.
    Noch kräftiger wächst der Tiefbau: Mit ca. 18 Mrd. Euro liegt er bis Juli rund
    23 Prozent über dem Vorjahreswert. Vor allem Investitionen in Energie- und
    Verkehrsinfrastruktur wirken sich hier aus.

    Straßenbau

    Die Lage im Straßenbau bleibt kritisch. Im Juli gingen die Aufträge um weitere 9
    Prozent zurück, nachdem es in den Vormonaten bereits gleichermaßen Einbußen gab.
    So können wir das Straßennetz nicht zukunftsfähig erhalten. Der Bundeshaushalt
    2026 muss endlich realistisch am Bedarf der Autobahn GmbH ausgerichtet werden.
    Es wäre am Ende niemandem zu erklären, dass wir trotz eines historischen
    Sondervermögens kein Geld für unsere Infrastruktur übrig haben.

    Insgesamt erreichten die Order im Bauhauptgewerbe bis Juli ein Volumen von knapp
    66 Milliarden Euro, eine Steigerung von rund 10 Prozent."

    Umsatz

    Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes erzielten die Unternehmen des
    Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten bis Juli einen Umsatz von ca. 62
    Mrd. Euro, nach 59,2 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem
    Zuwachs um knapp 5 Prozent. Dabei wurden sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau
    jeweils ca. 31 Mrd. Euro umgesetzt. Im Hochbau bedeutet dies ein Plus um 2
    Prozent, im Tiefbau um gut 7 Prozent.

