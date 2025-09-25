Knorr-Bremse stärkt Rail-Geschäft durch duagon-Übernahme
Knorr-Bremse expandiert im Bahnsektor durch den Kauf der duagon Group, einem führenden Anbieter von Schienenfahrzeugtechnologien, für 500 Millionen Euro.
Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa
- Knorr-Bremse übernimmt die duagon Group, um das internationale Rail-Geschäft auszubauen.
- Duagon ist ein führender Anbieter von Elektronik- und Softwarelösungen für Schienenfahrzeuge und Bahnsignaltechnik mit Sitz in der Schweiz.
- Der Kaufpreis für die duagon Group beträgt rund 500 Millionen Euro, mit der Möglichkeit einer Erfolgsprämie.
- Knorr-Bremse erwartet für duagon im Jahr 2026 einen Umsatz von etwa 175 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von rund 16 %.
- Ab 2028 werden jährliche EBIT-wirksame Synergieeffekte von 5-10 Millionen Euro erwartet.
- Der Erwerb wird aus vorhandener Liquidität und bestehenden Kreditlinien finanziert und unterliegt regulatorischen Zustimmungen.
Der nächste wichtige Termin, Q3/25 Finanzergebnisse, bei Knorr-Bremse ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,43EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,76 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.300,22PKT (-0,20 %).
-0,95 %
-3,54 %
-12,55 %
-5,61 %
+1,80 %
+82,09 %
-19,91 %
-7,01 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
