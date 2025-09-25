JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der deutschen Auktion für Win­d­ener­gie­an­la­gen an Land stützten die Anlagestory der Dänen, schrieb Akash Gupta am Donnerstag./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 21:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 16,23EUR auf Tradegate (25. September 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 164

Kursziel alt: 164

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

