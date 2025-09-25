ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Underweight' - Ziel 5 Euro
- JPMorgan belässt Lufthansa auf "Underweight"
- Kursziel von 5 Euro bleibt unverändert
- Negative Erwartungen vor Quartalsbericht im Oktober
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers bestätigt zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch", den er den Papieren mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober bereits verpasst hatte. Die Kranich-Linie könnte allerdings auf ihrem Kapitalmarkttag am 29. September zunächst mit neuen Gewinn- und Margenzielen für positive Schlagzeilen sorgen. Seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2027 lässt Gowers aber unangetastet./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 7,588 auf Tradegate (25. September 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,08 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -34,05 %/+18,70 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 5 Euro
Die bekommen den Hals nicht voll. Alle schön absahnen solange es geht. Ich denke da muss mal eine härtere Gangart eingeschlagen werden..
Ja richtig. Warum handelt man auch Tarifverträge aus? Wenn sich eine der beiden Parteien nicht daran halten muss. Und gerade eine,die ohnehin so wenig verdient.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Piloten sind ja schließlich eine Berufsgruppe die bekanntlich in Deutschland am Hungertuch nagen muss. Mit einem Pilotengehalt von ca.7000€ und Spitzengehältern für zB. einen Flugkapitän von über 20,000€ im Monat.
Letztes Jahr wurde mir mal pauschalierung vorgeworfen, weil ich schrieb, dauernd diese Streiks. Und siehe da, wir haben schon wieder einen vor der Tür.