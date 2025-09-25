Warburg Research belässt KWS Saat auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 62,10 auf Tradegate (25. September 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.

Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Mrd..

KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +12,36 %/+33,23 % bedeutet.