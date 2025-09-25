ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt KWS Saat auf 'Buy' - Ziel 83 Euro
- Warburg Research: KWS Saat auf "Buy" belassen.
- Kursziel von 83 Euro bleibt unverändert.
- Jahresbilanz entspricht weitgehend den Erwartungen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Jahresbilanz und Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Nur hinsichtlich des Nettoergebnisses sei das Geschäftsjahresergebnis etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 62,10 auf Tradegate (25. September 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.
Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Mrd..
KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +12,36 %/+33,23 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 83 Euro
Die Frage bzgl. der Peers lässt sich meines Erachtens nicht so leicht beantworten. Nach der Vilmorin-Übernahme dürfte es kaum vergleichbare reine Saatgutunternehmen geben.
In der Vergangenheit wurden bei Übernahmen von Saatgutunternehmen EBIT-Multiples von ca. 13 gezahlt. KWS dürfte auf Basis meiner Schätzungen für 2024/25 mit einem Multiple von ca. 10 bewertet werden, was insoweit sehr günstig erscheint (30% Unterbewertung). Diese Unterbewertung relativiert sich allerdings u.a. durch
1. die KGaA-Struktur (dafür würde ich einen 10%igen Abschlag vornehmen);
2. das niedrigere Zinsniveau zum Zeitpunkt früherer Transaktionen;
3. die Zuckerrübenlastigkeit des KWS-Ergebnisses bei gleichzeitig zu erwartenden rückläufigen Zuckerpreisen;
4. die neuartige Zuckerrübenkrankheit "rubbery tap root disease", gegen die noch keine Resistenzen entwickelt werden konnten, und
5. möglichen Abschreibungsbedarf bei Veräußerung der AgReliant-Beteiligung.
Insgesamt, auch im historischen Vergleich, ist KWS sicherlich nicht hoch bewertet, andererseits sehe ich auf dem aktuellen Kursniveau das Chance-Risiko-Verhältnis nur noch leicht positiv. Vor einem halben Jahr bei Kursen um 46 € war das noch anders. Etwas nachdenklich stimmen auch die Insiderverkäufe durch Dr. Alexander Coenen, da kaum jemand einen so guten internen Einblick in die Geschäftsentwicklung hat wie das Ehepaar Coenen.
Im Geschäftsbericht 2020/21 hieß es noch "Die weitere Entwicklung des Geschäftsfeldes Mais in den USA hat in den nächsten Jahren eine herausragende Bedeutung. Unserem JV AgReliant … ist es gelungen, deutliche Fortschritte bei der Erneuerung seines Produktportfolios zu erzielen, wodurch in den kommenden Jahren ein signifikantes Wachstum des JV ermöglicht wird. Die Verantwortung für die Portfolio-Umstellung und die daraus resultierenden positiven wirtschaftlichen Auswirkungen auf die KWS Gruppe lag und liegt insbesondere bei Hagen Duenbostel".
Letztlich ist die Nordamerikastrategie leider krachend gescheitert. Dass der Verantwortliche für das Desaster, Hagen Duenbostel, jetzt in den Aufsichtsrat rücken soll, ist deshalb kein gutes Zeichen.
Darüber wirft das überraschende Ausscheiden der Finanzchefin Eva Kienle Fragen auf.
Die aktuelle Bewertung mit einem KGV von ca. 15 für 2024/25 auf Basis der aktuellen Unternehmensguidance scheint angemessen, wobei ich die aktuelle Entwicklung des Zuckermarktes mit Sorgen betrachte und deshalb zur Vorsicht neigen würde.