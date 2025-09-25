    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research belässt KWS Saat auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research: KWS Saat auf "Buy" belassen.
    • Kursziel von 83 Euro bleibt unverändert.
    • Jahresbilanz entspricht weitgehend den Erwartungen.
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Jahresbilanz und Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Nur hinsichtlich des Nettoergebnisses sei das Geschäftsjahresergebnis etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    KWS SAAT

    -2,20 %
    -2,15 %
    -3,34 %
    +10,23 %
    -0,31 %
    +12,37 %
    -10,80 %
    +8,77 %
    +1.191,73 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 62,10 auf Tradegate (25. September 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Mrd..

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +12,36 %/+33,23 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 83 Euro


    Autor
    dpa-AFX
