    ANALYSE-FLASH

    Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

    • Hauck Aufhäuser belässt Gerresheimer auf "Buy".
    • Kursziel bleibt bei 65 Euro trotz Bafin-Prüfung.
    • Geringe Umbuchungen in Bilanz, Verkauf könnte helfen.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Bafin-Sonderprüfung sei zwar ein neuerlicher Vertrauensdämpfer, schrieb Alexander Galitsa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Letztlich sei das Ausmaß der möglicherweise notwendigen Umbuchungen in der Bilanz für den Verpackungsspezialisten allerdings sehr gering. Galitsa setzt zudem darauf, dass der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts verborgene Werte zutage fördert./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ

    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 36,40 auf Tradegate (25. September 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -16,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,01 %.

    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 65 Euro


