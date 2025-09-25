Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

What a day!! War die meiste Zeit unterwegs und habe im Forum nicht alles lesen können. Daher sorry vorab, falls meine folgenden Gedanken schon (einige Male) so formuliert wurden.





- In der Spitze bis zu 40% Wertverlust für ggfs 1% des Umsatzes, der statt in 2024 nun in 2025 gebucht werden muss? Ernsthaft jetzt? Geht ja noch nicht mal um das Erfinden von Umsätzen oder das Wegzaubern von Kosten. So etwas geht wohl nur bei Aktien, die (reputativ) sowieso schon angeschlagen sind und da hat das Management in den letzten Monaten super Vorarbeit geleistet.





- Habe das zum Nachkauf bei 28 Euro nutzen können, was aber nur ein kleiner Trost ist, da die restliche Position deutlich mehr verloren hat.





- Sehe das so wie der Professor: die Vorgehensweise der BaFin kann nicht richtig sein und ist für den Finanzplatz Deutschland alles andere als förderlich. Und sollte es nicht das Ziel der BaFin sein, die Integrität des Finanzplatzes zu schützen? Warum nicht eine abgestimmte gleichzeitige Meldung, so dass man den Sachverhalt gleichzeitig einschätzen kann? Oder sogar noch besser: Gerresheimer Adhoc der Untersuchung um 7.30 oder 22 Uhr mit nachfolgender offzieller BaFin Bestätigung? Das gleiche neulich bei Mutares (über 30% Kursrückgang, der nach fünf Tagen wieder aufgeholt wurde) bzw. Suess Micro. Sorry, diese Ausschläge können nicht das Ziel der BaFin sein und da würde ich mal die Prozesse überdanken, insbesondere ob so etwas „out of the blue“ während des Tages auf der BaFin Seite erscheinen muss.





- Mein Verständnis zudem: es geht hier nicht um eine „Schummelei“ oder Betrug wie es einer ausdrückte, sondern um eine ggfs nicht leicht zu interpretierende IFRS Vorschrift, bei der sogar die KPMG der Interpretation von GH gefolgt ist, oder? Die Rolle der KPMG wurde ja bisher überhaupt nicht beleuchtet und die sollten deutlich mehr Interna/Infos haben als die BaFin.





- Neben dem zusätzlichen Vertrauensverlust bzw. schlechte Medien-Coverage könnte das ggfs für den Verkauf von MG und/oder Bankenverhandlungen (Stichwort: Covenants) negativ sein; beides nicht zu unterschätzen.





- Zu der „55 Euro durch PE in den nächsten Monaten“ vs. „warum nicht börsennotiert bleiben und 100 Euro in 2028 nehmen“ (meine persönliche kreative Zusammenfassung der beiden Sichtweisen) folgende Gedanken: zum einen spielt der Faktor Zeit eine Rolle und zum anderen, dass bei GH alles auf Kante genäht ist: wenn Verkauf von MG scheitert, die Märkte sich nicht erholen, der Covenant gerissen wird und die Jahresguidance erneut einkassiert wird, dann könnte es knappisch werden. Zumal man bei diesen Kursleveln auch nicht mehr vernünftig Kapital einsammeln kann. Verstehe Hutas Ansatz, aber der Vorschlag vom Prof mit PE hat in der Tat den Vorteil, dass man nicht mehr Spielball der Börsen ist, dass das Finanzierungsthema keine akute Gefahr mehr darstellt und dass der PE seine Expertise in Sachen ReStru einbringen kann bzw. das Management austauschen wird - was ja auch Hutas Forderung ist. Dafür geben die jetzigen Gesellschafter Upside auf, das ist klar.





- Zu der hier kolportieren „hohen Bewertung“: selbst die skeptischen Analysten haben schon bei Kursen um die 45-50 Euro geschrieben, dass die Aktie historisch günstig bewertet ist. Ein Titel aus dem Pharmabereich mit 6-9%igen Umsatz CAGR die nächsten Jahre (lt. Mgmt Guidance und das ist die Krux) mit einem fast einstelligen KGV für das nächste Jahr ist auf dem Papier alles - aber nicht „hoch bewertet“. Das Problem ist doch eher, dass das Management sämtliche Glaubwürdigkeit verspielt und eigentlich fast alles vergeigt hat in den letzten Monaten. Der „Track Record“ LTM: 5 Gewinnwarnungen, Dividendenausfall, Einleitung einer BaFin Untersuchung, PE Interessenten aktiv abgesagt, Investor Day verschoben. Dazwischen noch Bloomberg Meldungen, dass PE „XYZ“ sich verabschiedet hat und diverse Analysten-Downgrades. Und wenn wir Pech haben, dann kommt noch das Einkassieren von i) der 2025er Jahres-Guidance und ii) der Mittelfrist-Guidance hinzu. Damit gewinnt man die goldene Himbeere aka „Schwarzbuch Börse“ vom SDK, aber keine Sympathien der Investoren.





- Glaube nicht, dass die LVs zwangsläufig vorab Wind von der BaFin Untersuchung bekommen haben - die haben genug Szenarien, auf die die auch ohne die heutige News gesetzt haben können (siehe oben). Gehe mal davon aus, dass heute die Trendfolge LVs Positionen erhöht/eröffnet haben, während die aktiveren LVs das als Ausstiegschance gesehen haben. Spielt für mich aber keine Rolle, die LVs sind hier nicht Ursache des Problems, sondern Symptom.





- Für AOC natürlich extrem bitter: die erhöhen auf über 10% und sehen drei Handelstage später einen Kurs bei fast -40%. Da war die Sau sicherlich am Kreisen und das Croissant ist im Hals stecken geblieben. Bin gespannt, was die aus der Situation machen.