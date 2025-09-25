    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsH & M Hennes & Mauritz (B) AktievorwärtsNachrichten zu H & M Hennes & Mauritz (B)

    ANALYSE-FLASH

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 132 Kronen

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt H&M auf "Neutral" mit Kursziel 132 SEK.
    • Überraschendes operatives Ergebnis könnte positiv wirken.
    • H&M-Aktien haben sich zuletzt bereits gut entwickelt.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 132 Kronen
    Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien der Schweden seien zuletzt aber bereits sehr gut gelaufen./rob/ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hennes & Mauritz!
    Short
    173,17€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 9,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    150,45€
    Basispreis
    1,81
    Ask
    × 8,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    H & M Hennes & Mauritz (B)

    +10,49 %
    +0,18 %
    +8,14 %
    +21,54 %
    -12,60 %
    +46,58 %
    +1,29 %
    -56,21 %
    +17.509,20 %
    ISIN:SE0000106270WKN:872318

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,64 % und einem Kurs von 15,34 auf Tradegate (25. September 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +0,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,60 Mrd..

    H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,78SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 145,00SEK was eine Bandbreite von +683,29 %/+846,48 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 132 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 132,00kr, was einem Rückgang von -21,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 132 Kronen Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien …