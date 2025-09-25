UBS belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 132 Kronen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,64 % und einem Kurs von 15,34 auf Tradegate (25. September 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +0,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,14 %.

Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,60 Mrd..

H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,78SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 145,00SEK was eine Bandbreite von +683,29 %/+846,48 % bedeutet.