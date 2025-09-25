ANALYSE-FLASH
UBS belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 132 Kronen
- UBS belässt H&M auf "Neutral" mit Kursziel 132 SEK.
- Überraschendes operatives Ergebnis könnte positiv wirken.
- H&M-Aktien haben sich zuletzt bereits gut entwickelt.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien der Schweden seien zuletzt aber bereits sehr gut gelaufen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,64 % und einem Kurs von 15,34 auf Tradegate (25. September 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +0,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,14 %.
Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,60 Mrd..
H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,78SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 145,00SEK was eine Bandbreite von +683,29 %/+846,48 % bedeutet.
